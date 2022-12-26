習近平：當前疫情防控面臨新形勢新任務

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（中央社台北26日電）中國防疫放棄動態清零後，中共總書記習近平今天首度公開作相關發言。他說，「新冠疫情防控面臨新形勢新任務，要更加有針對性地開展愛國衛生運動」，並稱要充分發揮組織優勢和群眾動員優勢。

新華社今天報導，在「愛國衛生運動」開展70週年之際，習近平作出重要指示指出，愛國衛生運動堅持以人民健康為中心，堅持預防為主，為改變城鄉環境衛生面貌、有效應對重大傳染病疫情、提升社會健康治理水平發揮了重要作用。

習近平強調，當前，中國新冠疫情防控面臨新形勢新任務，要更加有針對性地開展愛國衛生運動，充分發揮愛國衛生運動的組織優勢和群眾動員優勢，引導廣大人民群眾主動學習健康知識，掌握健康技能，養成良好的個人衛生習慣，踐行文明健康的生活方式，用千千萬萬個文明健康小環境築牢疫情防控社會大防線，切實保障人民群眾生命安全和身體健康。

國務院總理李克強作出批示指出，「當前新冠疫情防控優化調整措施在有序推進落實」，要發揮優勢，調動各方面科學防控積極性。各級政府要進一步加大工作力度，切實保障群眾就醫和防疫用品需求，守護人民生命安全和身體健康。

中國自7日頒布防疫新10條後，形同放棄以往對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「出現一起，就滅一起」的「動態清零」政策，防疫大幅轉向；而「動態清零」在此前官方的宣傳下，為習近平「親自指揮、親自部署」。

當中國防疫大轉向、陷入缺藥等混亂之際，習近平正在沙烏地阿拉伯訪問。

根據中國國家衛健委消息，21日國務院聯防聯控機制醫療救治組召開全國電視電話會議。會議指出，「疫情防控進入新階段後，習近平總書記多次作出重要指示批示」，在中央經濟工作會議上對優化調整疫情防控政策、順利渡過流行期、確保平穩轉段和社會秩序穩定做出重要部署。

今天新華社的報導，則是習近平藉愛國衛生運動70週年，直接表示疫情防控已面對「新形勢新任務」。（編輯：張淑伶）1111226