美方擬加強中國入境旅客查驗 北京回應引尷尬

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（中央社台北28日電）美方正在考慮對來自中國的旅客實施新的入境管制措施，中國外交部發言人汪文斌今天對此重申「各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往」，但這番打臉自身的說詞早已被網友批評。

根據北京日報app（應用程式），汪文斌今天在中國外交部例行記者會上回覆上述問題時表示，當前，需要各方科學抗疫，攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復健康增長。中方始終認為，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。

由於中國近日快速放寬防疫限制，致使感染COVID-19的民眾激增。中國宣布將在1月8日免除入境集中隔離並恢復辦理出國證照後，日本方面昨天已宣布自中國赴日本的旅客抵達後需進行檢測，對此，汪文斌昨天在例行記者會上也是相同的回應。

推特網友「李老師不是你老師」發文說，疫情這幾年許多中國留學生買不起機票回不了家，或是買了機票臨時因航班「熔斷」滯留在外，多少人因此在他鄉崩潰憂鬱，然後現在卻說，「中方始終認為防疫措施應當科學適度不影響正常的人員交往」，他覺得「切身的感受就是無語」。

另據中新網報導，汪文斌今天在例行記者會上說，「世界各國調整防疫政策時都會經歷適應期，中國防疫政策『換擋』也不例外。」

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他說，「目前中國疫情形勢的發展總體在預期和可控之中。北京已最先渡過疫情高峰，生產生活正逐步恢復正常。對其他省市可能迎來的疫情高峰，中方相關部門也有著科學評估，進行了必要準備，有充分信心確保調整轉段平穩有序推進。」

他批評，「個別西方媒體刻意炒作甚至歪曲中國疫情防控政策調整」，但對本國經歷的諸多防疫亂象和付出的沉重代價避而不談，「這完全是雙重標準」。（編輯：張淑伶）1111228