防疫轉彎說 中國外交部：違背事實抹黑之辭

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（中央社記者邱國強北京29日電）中國防疫政策大轉彎，引發外界質疑及部分民眾抨擊，廣為國際媒體報導。但中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，有關說法「完全違背事實，違背科學，純屬別有用心的抹黑之辭」。

中國外交部29日下午舉行例行記者會。有中國媒體要求汪文斌對「個別西方媒體」指中方調整防疫政策，代表抗疫理念發生變化，「不再重視人民生命安全」作回應。

汪文斌說，COVID-19疫情發生3年來，中方有效應對了全球5波疫情流行衝擊，避免了致病力相對較強的原始株、Delta變種病毒等大範圍流行傳播，極大減少了重症和死亡，也「為疫苗、藥物的研發應用及醫療等資源的準備『贏得了寶貴的時間』」。

他提到，隨著Omicron變種病毒致病力和毒力明顯減弱，以及中國醫療救治、病原檢測、疫苗接種等能力「持續提升」，中方將「新冠（COVID-19）病毒感染」從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，將工作重心由防控感染轉向保健康、防重症。既是科學防控的「及時、必要之舉」，也是高效統籌疫情防控和經濟社會發展、維護最廣大人民根本利益的「戰略、長遠之舉」。

汪文斌又說，隨著防控措施調整優化，中方相關部門「積極擴充醫療資源」，建立分級分類診療機制，提高藥品產能供給，調集一切資源保護患有慢性病的老年人、孕產婦和兒童等重點人群，「千方百計降低重症，減少死亡」。

他強調，3年來中國的防控措施因應疫情形勢不斷調整變化，但「堅持人民至上、生命至上這一點始終沒有改變」。（編輯：楊昇儒）1111229