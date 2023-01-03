去年投資環境波動 香港8所大學至少6所虧損

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（中央社記者張謙香港3日電）據報導，去年全球投資環境波動，香港8所政府資助大學之中，至少有6所出現虧損，只有1所有輕微盈利。

根據星島日報今天報導，本地多所大學陸續發表年報，包括上年度投資情況，其中城市大學全年整體虧損港幣14億元（約新台幣55億元）。

據報導，城大校方解釋，受俄羅斯和烏克蘭戰事、大陸封城等因素影響，去年投資回報未如理想。

此外，香港大學上年度利息及投資收入損失近港幣22億元（約新台幣86億元），年度虧蝕港幣近9.8億元（約新台幣38億元）。

報導表示，8所資助大學之中，至少有6所大學在投資方面出現虧損，只有理工大學在「疫市」下獲得超過港幣3億元（約新台幣11億元）盈餘。

投資同樣出現虧損的還有教育大學、中文大學、科技大學和浸會大學。

據報導，中大整體虧損超過港幣6億元（約新台幣24億元）；大學方面解釋，地緣政治和金融市場波動等因素影響了投資回報，而外界捐款也減少了；浸大和科大上年度分別虧損約港幣4億元（約新台幣16億元）和2億元（約新台幣8億元）。

嶺南大學尚未公布上年度年報及財務報告。

港大等8所政府資助大學的經常性收入主要來自政府撥款，其餘來自學費、各項資助和投資收入。（編輯：陳沛冰）1110103