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特斯拉中國區總裁朱曉彤 傳接掌北美歐洲銷售業務

2023/1/3 12:03
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（中央社北京3日綜合外電報導）根據路透社看到的內部報告，美國電動車大廠特斯拉（Tesla Inc）中國區總裁朱曉彤獲晉升，負責特斯拉美國生產業務以及北美和歐洲的銷售業務。

路透社報導，特斯拉發布的公告顯示，除了職責擴大外，朱曉彤的頭銜沒有改變，截至今天，他依然是特斯拉負責中國和亞洲其他地區銷售的最高級管理人員。

此舉使朱曉彤成為特斯拉繼馬斯克（Elon Musk）之後最受矚目的高階主管，負責監督特斯拉所有主要市場的交車業務，以及特斯拉德國廠以外的所有生產。

特斯拉沒有立即回應路透社的置評請求。

路透社查看特斯拉內部發布的組織結構圖，並與另外2名內部人士確認此一人事變化。因為無權討論此事，這兩名人士要求不具名。

去年12月，朱曉彤和他的一個團隊被請到美國解決特斯拉在美國的生產問題，讓同僚預期朱曉彤正準備接下更具分量的角色。

朱曉彤被任命擔任全球管理層職位，正值馬斯克因收購推特（Twitter）而分身乏術之際。特斯拉分析師和投資人都敦促採取行動，加強高階主管陣容。

在朱曉彤領導下，特斯拉上海廠去年從受到中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖措施影響後強勁反彈。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1120103

#朱曉彤
#特斯拉
#路透社
特斯拉
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