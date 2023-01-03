中國官媒刊文：健康碼已無合法性 應徹底退場

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（中央社記者邱國強北京3日電）中國政法大學教授趙宏今天發表文章，公開指「健康碼」在鄭州儲戶抗議遭強賦紅碼事件中被濫用，並主張COVID-19降為「乙類乙管」後，健康碼的合法性已不存在，應該徹底退場。

澎湃新聞今天刊出趙宏以「新冠『乙類乙管』之後，健康碼還有必要存在嗎？」為題的文章指出，在2022年12月13日中國官方宣布正式下線「行程碼」時，「健康碼」的存廢就不斷被提起。而健康碼使用頻率顯然比行程碼更高，早已成為疫情3年來人們的「新型身分標識」。

文章提到，最初因為防疫需要，健康碼在訊息蒐集上幾無任何阻力，公眾也表現得相當配合。但表現出的「無差別全員蒐集、實時蒐集、事無巨細、易跨平台複製轉移認證、可長期保存」的特點，卻又隱藏着個人隱私洩露和被數據監控的巨大風險。

這篇文章直指，在防疫的特殊需要下，健康碼在中國「個人信息保護法」有關「敏感個人信息」的處理上，常常未能獲得嚴格遵守。像是先前患者確診後，官方會公布確診前一段時間內的全部行蹤軌跡，卻使患者私生活圖像被徹底曝光在大眾視線之下，甚至招致他人肆意描摹和無端攻擊，令人感嘆彷彿就是在監控下「裸奔」。

文章更指出，「包括政府在內」的數據蒐集者更容易「濫用數據」，也更容易根據數據結果「對人群進行數據操縱」。

典型事例就是2022年6月發生在河南鄭州的儲戶抗議被強賦紅碼事件，不僅徹底超出防疫目的，更極大毀損了個人對政府訊息收集和數據處理的信賴。而地方政府動輒對全域居民賦紅黃碼，還增加「彈窗」設置，更成為「一刀切」和「層層加碼」的典型代表。

這篇文章提到，在優化防疫新10條執行下，加上疫情蔓延，眾人紛紛被感染，但只要不進行核酸檢測，健康碼卻繼續顯示為綠碼。這說明健康碼已不再能作為個人健康狀況的表徵。加上COVID-19被降為「乙類乙管」，在防控手段的存廢和轉型問題中，最引人關注的當屬健康碼。

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文章主張，除了「疫苗接種信息」可能會在危重病人診療過程中為醫生提供依據外，健康碼的「歷史使命其實已經完成」。且伴隨中國政府對防疫已從應急管理轉向常態化管理，健康碼所依附的合法性基礎已不復存在，因此也應和行程碼一樣從個人生活中「徹底退場」。同時，健康碼退出時，所蒐集的個人訊息也必須被徹底刪除。

文章最後說，樂見未來健康碼、核酸碼、場所碼都從公眾的日常生活中退場。畢竟作為活生生的個體，「人生不能任由符碼所決定」。（編輯：唐佩君）1120103