中國國常會：要千方百計提高醫療與防疫物資供給

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）中國國務院常務會議昨天召開，會議指出「要千方百計提高醫療、防疫物資供給能力」，支持重點企業滿負荷生產，加強藥品等物資調配，保障醫療機構、農村地區等需求。

據央視新聞聯播，中國國務院總理李克強3日主持召開國常會。會中針對保持物價平穩、提高防疫能力、保障能源供應、保障物流暢通、生產安全等提出要求。

在防疫方面，會議指出，要千方百計提高醫療、防疫物資供給能力，支持重點企業滿負荷生產。加強藥品等物資調配，保障醫療機構、居家患者、養老院、農村地區等需求，為防疫提供保障。對納入醫保範圍的看病和藥品費用應報盡報。

中國當前防疫能量吃緊，缺藥情況仍普遍。儘管北京、重慶、廣州等大城市表示染疫高峰已過，但重症高峰往往會在感染人數高峰後幾週才出現。即將在7日啟動的「春運」也為疫情是否會有第二波高峰帶來變數。

央視新聞日前報導，隨著春節臨近，即將迎來城鄉之間人口的大規模流動，這勢必會導致COVID-19的快速傳播。因為農村地區地域寬廣、人口龐大，但人均醫療資源有限，如何應對廣大農村地區的感染高峰，成為巨大的挑戰。

此外，中國國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組上月29日才召開全體會議，昨天的國常會再次談到欠薪問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

會議要求，以工程建設領域為重點，政府工程和國企項目欠薪的要立即整改，力爭春節前全部清償。對一時難以解決的欠薪，地方政府要運用工資保證金、應急周轉金等提供支持。統籌協調解決商貿等行業困難企業欠薪問題。力爭春節後農民工就業、返工穩中有升。

會議並要求，及時足額發放低保、救助、失業補助等資金，對因疫因災困難群眾予以臨時救助，兜牢基本民生底線。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120104