疫情中 中共令媒體「走基層」營造喜慶安康氛圍

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（中央社記者邱國強北京5日電）中國疫情蔓延進入重症高峰之際，中共中宣部近日通知，要求各媒體認真開展「新春走基層」活動，全面反映統籌防疫和經濟社會發展的「積極成效」，營造「喜慶安康」的節日氛圍。

新華社報導，這項媒體「新春走基層」活動將組織編輯、記者深入基層一線採訪報導，不斷增強「腳力、眼力、腦力、筆力」，全面反映各地「統籌疫情防控和經濟社會發展取得的積極成效」，生動展示廣大人民群眾「歡樂祥和過春節的喜人景象」，齊心協力營造「喜慶安康、昂揚向上的節日氛圍」。

通知要求，這項活動要全面反映各地區、各部門優化調整防疫舉措，「積極解決」春節期間群眾就醫用藥、特殊人群保障等涉疫熱點難點問題；採訪節日期間各領域堅守疫情防控一線的基層黨員幹部，特別是醫療衛生、物流快遞行業人員的「動人故事」。

通知說，要藉此生動展示各地群眾「積極理性應對」病毒感染、社區鄰里之間互助友愛、企業復工復產、城市「恢復煙火氣」的真實場景，「不斷鼓舞群眾戰勝疫情的信心」。

這項通知提到，要根據中央經濟工作會議精神，客觀準確報導各地「努力克服疫情影響，推進經濟高質量發展」情況，全面反映各地區各部門「穩字當頭、穩中求進」的舉措成效，充分挖掘過去1年中各地經濟社會的「發展亮點」、重點行業企業應變克難的「生動案例」，教育引導廣大基層幹部群眾「統一認識、迎難而上」，堅定「經濟回穩向上」的信心決心。

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通知不忘要求，宣傳各地區、各部門學習貫徹中共20大精神的新舉措、新進展、新成效，跟蹤報導20大基層黨代表學習貫徹黨的20大精神情況，「鮮活反映基層群眾自身工作生活的點滴變化和切身感受」，持續推動20大精神在基層落地生根，凝聚廣大幹部群眾團結奮進力量。

通知還要求認真組織專題專欄報導，中央和各省區市主要新聞單位在重要版面、重要時段、網站首頁、客戶端首屏等，統一開設「新春走基層」專欄，「每天要保證一定的刊播總量」。並多採用短、微影片等群眾「喜聞樂見的傳播形式，不斷提升正能量」。（編輯：唐佩君）1120105