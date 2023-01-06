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紐時：中國農村恐難擋Omicron 疫情不易告終

2023/1/6 14:03
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（中央社台北6日電）中國春運自7日起至2月15日止，屆時大批城市返鄉人潮勢必往農村與偏鄉集中，「紐約時報」5日報導，未來幾週Omicron病毒恐將在農村蔓延，如此疫情絕非若干人所預料只傳一波就能結束。

紐時（The New York Times）5日報導，中國農業部在2007年做過一項針對3000個村莊的調查，發現9成村莊裡16歲到40歲之間身體健全的人口基本都沒有留下，幾乎都到外地發展謀生。

即因如此，中國農村通常是老人照料孫輩，中壯齡家長則在城市工作，令人擔憂的是，就像病毒在中國城市人口中迅速傳播一樣，未來幾週也將在中國農村蔓延。

報導說，另個可怕之處在於，中國放寬管制後的首波感染主要是Omicron早期變異株所致，中國人能夠抵禦的Omicron亞種變異株在全球範圍內已逐漸消失。

隨著中國在未來幾週重開邊境，能夠逃避免疫的最新亞型變異株可能會傳播開來，就像曾經在美國部分地區大肆傳播一樣。

如果發生這種情況，中國民眾可能會面臨更多疾病，而不是他們所希望的只傳一波，疫情即可迅速結束。

另據香港網路媒體01去年12月26日報導，美國外交關係委員會全球衛生高級研究員及美國西東大學（Seton Hall University）外交與國際關係學院教授黃嚴忠說，春運促使農村、城市人口交流，病毒傳播速度快。

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他當時接受中國媒體「醫學界」訪問表示，若干人主張染疫的人越多越好，更希望農曆春節前後有9成的人染疫，認為這相當於全國人民打了一次疫苗，這與當時瑞典提出的「群體免疫」思維雷同。

黃嚴忠指出，但農村醫療服務水平不足，若出現無法應對疫情的情況，在農村的人口又會返回城市，再次形成城市就醫壓力。「計劃趕不上變化，有些措施即使現在做，可能也跟不上病毒傳播的速度」。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120106

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