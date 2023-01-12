雷軍再卸下兩小米關聯企業職務 官方稱專心造車

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（中央社台北12日電）小米集團董事長雷軍近日卸下兩家關聯公司職務，由於正值馬雲退出螞蟻集團加上監管部門稱網路科技平台整改已告一段落，時機敏感引起猜疑。據公開資訊，雷軍自2021年起就逐步卸除多項職務。

綜合科技媒體IT之家、財聯社報導，雷軍近日卸下了小米影業的董事長以及北京田米科技的董事職務，前者為小米的子公司，後者則是小米產業鏈的關聯企業。

由於近日阿里巴巴集團創辦人馬雲遭螞蟻科技集團切割，同時失去多家關聯公司的控制權，加上日前中國銀保監會主席郭樹清表示，金融機構將建立「一視同仁」理念，促網路平台企業健康發展，並在常態化監管下鼓勵企業合規經營。「目前14家平台企業的金融業務專項整改，已經大致完成。」

在這樣的背景之下，也有分析認為這些網路科技企業的高層將會趨於保守，因此雷軍「退出」兩家小米關聯企業的管理層一事，格外引起關注。

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對於雷軍接連卸下關聯企業職務所引發的猜想，小米公關經理王化表示是「正常變更」，雷軍今年的精力主要放在造車相關事務，其他的公司高層已經可以分擔相關的一些工作和職責。

雷軍約從2021年下半年開始陸續卸下多個關聯公司的職務。根據公開資訊，雷軍已經退出的公司至少包含廣東小米科技、廣州小米通訊技術、廣州小米信息服務、珠海小米通訊技術、小米科技（武漢）有限公司等。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1120112