廣州瘋狂駕駛惡意肇禍 警方只重維穩稱交通事故

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（中央社台北13日電）中國廣州市11日驚傳瘋狂駕駛惡意肇禍，一輛BMW黑色休旅車加速並反覆衝撞行人，造成至少5死13傷，不過警方卻輕描淡寫聲稱，這純粹是一起交通事故，掀群情譁然怒官方只重維穩無視人命。

綜合網傳監視影片與紅星新聞報導，當時一輛黑色BMW休旅車突然加速撞擊一群等紅燈的行人，隨後掉頭再撞另群人，之後就高速逃逸。

目擊者表示，肇事車車速並不快，但是那些等紅燈的人來不及躲避，有很多人被撞倒在路上，有女孩倒地不起一動也不動，現場尖叫聲此起彼落。

事發兩小時後，廣州公安在官方微博發通告稱，天河體育東路口發生的小車碰撞行人「交通事故」，導致5死13傷。交警已拘捕姓溫的22歲涉事男司機，正在進一步調查處理。

顯然惡意肇事但警方卻界定交通事故，美國自由亞洲電台（RFA）12日報導，廣州居民忿忿不平，痛批交警的態度難以服眾，「踩了剎車當油門啊？他們的解釋，我怎麼可能接受呢？這很明顯，就是一種無差別屠殺」。

有廣州市民說，大家都急欲知道真相是甚麼？那個駕駛肇事的動機？他的身家背景？是不是有錢有權？

不少民眾自發製作圖片上傳微博表示哀悼，但官方只重維穩，所有關於這起肇禍的網路貼文與影音都被刪光。

已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的朋友、零八憲章首批簽署人野渡表示，這起事件對廣州民眾帶來很大的衝擊，特別是經過3年防疫封控後，社會已瀰漫相當壓抑的氛圍，極度需要透過社交平台互訴心聲彼此安撫。

他說，但官方漠視社會的情緒，繼續以一貫的維穩方法處理，相信民眾是透過自發悼念，對抗官方維穩。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120113