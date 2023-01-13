中國開放邊境 出入境人流恢復至疫情前26%

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（中央社台北13日電）中國8日開放邊境後，中國移民官員今天通報，1月8日到12日，日均檢查出入境人員49萬人次，較「乙類乙管」實施前上升48.9%，是2019年疫情前同期的26.2%，入境人數略高於出境人數。

中國8日起將COVID-19降為「乙類乙管」，取消入境集中隔離，全面開放邊境口岸。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制13日下午就「優化中外人員往來管理措施」有關情況舉行發布會。

中國國家移民管理局邊防檢查管理司長劉海濤表示，1月8日實施「乙類乙管」總體方案以來，從監測情況看，有下3個特點：

一是總量明顯上升。1月8日到12日，全國移民管理機構日均檢查出入境人員49萬人次，較「乙類乙管」政策實施前上升了48.9%，是2019年同期的26.2%。

二是海陸空同步恢復。海港、陸路、空港口岸日均出入境人員分別為2.1萬、42.4萬、4.5萬，較實施前各上升了13%、53.3%、33.2%，為2019年同期的36.4%、30.1%、11%。空港口岸，上海浦東國際機場客流最多，日均1.1萬人次；陸路口岸深圳福田口岸增幅最大，日均2.1萬人次。

三是入境人數略高於出境人數。日均入境25萬人次，較實施前上升了54.7%，日均出境24萬人次，較實施前上升了43.3%。

他說，春節假期臨近，預計口岸將迎來人員出入境高峰。國家移民管理局已經部署各級移民管理機構，實施「三個加強」的措施，全力保障通關順暢。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1120113