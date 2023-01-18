分析：預估中國2023年GDP成長5%至6%

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（中央社台北18日電）中國人民大學中國資本市場研究院聯席院長趙錫軍17日表示，2023年中國GDP成長率5%至6%間是較恰當的數據，不追求高速成長，而是實現「十四五」期間穩定成長目標。

21世紀經濟報導今天報導，趙錫軍在中國新聞社17日舉辦「國是論壇：2022中國經濟形勢分析會」中，作上述表示。

趙錫軍認為，結合當前內外部環境、資源條件和政策背景，2023年GDP成長率在5%至6%間是較恰當的數據；高盛、世界銀行、IMF分析也指出，中國將是少數成長率高於上一年的主要經濟體。

「疫情這幾年留下了疤痕效應，即企業不敢投、居民不敢花、整體信心不足」。華泰資產首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事王軍表示，2023年需要著重「增信心」和「穩預期」。

王軍認為，中國需要盡快將經濟成長恢復到潛在增速水平，以提振企業和消費者信心。未來中國若能繼續穩住經濟基本盤，經過休養生息後，短暫的疤痕效應將得到修復，中國經濟前景將更加可期。

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中國銀行首席研究員宗良表示，應該科學看待2022年中國經濟成長速度，從全球經濟比重來看，2019年中國經濟占全球比重16.33%、2020年占17.4%、2021年占17.7%，2022年保持了基本相當比重。

宗良指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策調整後、堅持高水平對外開放政策背景下，各式企業也將獲得較好發展條件，在良好營商環境下公平競爭，預計2023年經濟將從第1季出現觸底回升，第2、3季進入快速發展時期。（編輯：李雅雯/邱國強）1120118