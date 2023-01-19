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習近平等人春節慰問 退休高層：要擁護習核心

2023/1/19 17:33
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（中央社記者呂佳蓉台北19日電）春節前夕，中共總書記習近平等黨政領導人分別以電話方式或委託有關方面，慰問了逾100名中共退休高層官員。據報導，這些「老同志」高度評價習近平的領導，並表態擁護習核心。

新華社報導，被慰問的老同志名單排首位者為中共前總書記胡錦濤，第二為朱鎔基，第三為李瑞環。胡錦濤曾經在中共20大閉幕期間被強攙離場，引起諸多討論，但他之後仍出席了江澤民逝世的追悼大會。

報導指出，習近平等人向他們致以誠摯的節日問候，衷心祝願他們新春愉快、健康長壽。

根據報導，老同志們對此表示感謝，並「高度評價過去五年和新時代十年在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，對習近平總書記作為黨中央的核心、全黨的核心表示衷心擁護」。

老同志們並表示，希望全黨、全軍、全國各族人民更加緊密地團結在「以習近平同志為核心」的黨中央周圍，全面貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」，深入學習宣傳貫徹中共的20大精神。

老同志並稱，「要深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，堅定信心、同心同德，埋頭苦幹、奮勇前進，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。」（編輯：邱國強）1120119

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