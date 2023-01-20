中國物流業拚春節不打烊 砸高薪留快遞員別返鄉

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為保證春節期間快遞的暢通，中國不少快遞公司密集招聘快遞員，更有企業下重金留人別返鄉過年，若干網站和勞務派遣公司發給的日薪甚至高達平日的5倍。（中新社提供）中央社 112年1月20日

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（中央社台北20日電）中國媒體工人日報報導，為保證春節期間快遞的暢通，不少快遞公司密集招聘快遞員，更有企業下重金留人別返鄉過年，若干網站和勞務派遣公司發給的日薪甚至高達平日的5倍。

報導引述某快遞公司的快遞員說，公司日薪開到人民幣500元（下同，約新台幣2200元），這個待遇去年「雙11」才有。

他說，現在比「雙11」累，近來送貨到晚上逾11時更是司空見慣，已經有同事跟老闆說就算辭職，今年過年也得回家，畢竟疫情以致兩年都在外過年，而他還在猶豫，因老闆給不返鄉的人員非常高額的過年獎金。

同時老闆還加碼，春節的派件費大概是平時的5倍，這讓他搖擺不定。

不僅如此，更有不少快遞企業選擇發補貼，設法在春節期間留住快遞員。像是順豐宣布斥資4億元獎勵春節留守員工，另家快遞公司菜鳥則分3階段發春節留守補貼，分別是年前堅守紅包、年中留守補貼、年後返崗補貼等，預估留守人員在春節不打烊期間，單人額外獲得補貼平均約2000元。

若干地方政府也核撥經費重賞春節期間仍忙碌奔波的快遞員。江蘇無錫將發2000萬元的返崗穩崗補貼和物資補助；福建廈門將根據日均配送單量，給予配送企業最高50萬元的獎勵。

浙江杭州、上海則直接發錢補貼快遞員。例如，凡是元旦和春節期間不休息，上海每人每天給150元。（編輯：曹宇帆/楊昇儒/呂佳蓉）1120120