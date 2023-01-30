中國導正青少年機構施暴 教官皮帶抽人噴辣椒水

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（中央社台北30日電）中國河南雅聖思素質教育基地傳暴力施教，這所號稱導正青少年的機構被控體罰凌辱學生，包括教官拿皮帶抽人、扇巴掌、噴辣椒水，並下令學員背輪胎跑步等，不少人被打傻、憂鬱而跳樓。

綜合中國界面新聞與美國之音（VOA）等媒體29日報導，自稱在雅聖思受管教的網友貼文指出，雅聖思收取學費人民幣4萬8800元（約新台幣21萬元），採全封閉軍事式管理，每天只做一件事就是訓練。

網友透露，訓練期間，教官不時拿皮帶抽人，令受訓學員背輪胎跑步，吃飯就是白米、白饃或者不給吃，接待來訪的家長則唆使學員說假話，不可透露實情，不論寫信和打電話由老師全面監控。

報導說，現年17歲來自河南許昌的Hanaki指出，他是去年3月至9月在雅聖思教育基地接受矯正，所謂的基地形同軍營，實行軍事化封閉管理，學員統一身穿迷彩服，被子疊成豆腐塊。

他說，每天接受軍訓，站軍姿、走正步、吃飯前列隊唱歌，體罰和虐待情況的確存在，此外學生還被要求挑土、搬磚等高強度勞動。

Hanaki透露，雅聖思基地的寢室類似監獄，寢室大門只能從外面打開，晚上外面的捲閘門會拉下來，窗戶上安裝有鐵欄杆，寢室內還有監視器，上廁所需要有人陪同，毫無隱私可言，一旦發生火災後果不堪設想。

他說，體罰採連坐制，好比罰蹲姿一蹲就是一上午或者一下午，一動不動曬太陽，還有伏地挺身等，天熱地板曬得發燙，還是得做伏地挺身，以致很多同儕手掌起水泡，稍稍擠壓就鮮血直流。

Hanaki表示，被丟進雅聖思的學員類型很多，有人甚至與父母不合就被送來，而他自己則是在臥室懸掛青天白日滿地紅（中華民國國旗），加上遲未結婚，家人就把他送進去了。

他說，雅聖思的教官多退伍軍人少數武校生，還有曾經混社會被進來之後留在這裡當教官，並說確實有人不堪壓力而自殺，Hanaki記得有個學員趁著樓梯沒圍欄從4樓一躍而下沒摔死，但後背縫12針還打鋼板。

類似如雅聖思標榜「戒網癮」的機構目前遍布全中國，儘管屢傳毆打虐待的負面消息仍屢禁不止。Hanaki說，這不僅與目前中國的社會環境有關，也反映家庭教育的失敗，因父母根本管不住混社會的。

管制未成年上網打遊戲，中國國家新聞出版署曾下發「關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知」，先是下令未成年在法定假日打網遊累計不得超過3小時，其他時間每日累計不得超過1.5小時。

之後更緊縮網遊企業只能在週五、週六、週日和法定節假日每晚8時至9時向未成年提供1小時服務，平日一律禁打。

雅聖思微信公眾號則宣稱，他們是專業導正困惑迷失青少年，並給與心理教育、行為教育、思想教育、感恩教育、勵志教育和性格教育的正規教育機構。

主要是幫助10至20歲青少年矯正沉迷網路、早戀、叛逆、自卑、厭學逃課、暴力傾向、心理人格異常、打架鬥毆、親情冷漠、奢侈消費、自理能力差等不良行為習慣。

儘管雅聖思聲稱僅針對問題青少年，但帳號「甲開」的知乎網友透露，雅聖思基地裡的學員還有逾30歲大叔甚至超過60歲的阿伯。

最初披露「豫章書院從未消失抑鬱症的我被送進特訓學校體罰139天」的影音已被刪除。不過控訴雅聖思的影片仍廣傳推特（Twitter）與微博等社群網站，學員自曝受凌虐的種種遭遇，令人難以置信。

河南中牟縣教育體育局發聲明稱，已成立由公安、教育、市場監管、應急管理、住建、資源規劃、消防、姚家鎮（屬地）等部門組成的聯合調查組進駐雅聖思教育科技有限公司，將根據調查結果依法處理。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120130