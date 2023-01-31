北京三里屯酒吧街關燈打烊 有緬懷有吐槽引熱議

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（中央社台北31日電）曾讓許多北京人夜晚流連忘返、譜寫夜生活的三里屯「酒吧一條街」，去年底接獲官方通知全面騰退進行改造，今晚將關燈打烊。不少北京人近日紛紛上網緬懷或吐槽，感嘆北京又少了一大特色。

眼見引起熱烈討論，「酒吧一條街」所在地的北京市朝陽區三里屯街道辦事處今天表示，當地是因建物結構安全性普遍不佳而啟動「建築物隱患消除工程」。待完成改造後，未來當地將繼續保留「酒吧街」品牌，並讓輕食、咖啡業進駐。

1990年代，三里屯是北京外交公寓的所在地，住有大量外國僑民。在改革開放帶來的經濟活絡及北京市發展「街道經濟」下，當地在1995年出現第1家酒吧，與臨街商鋪比鄰而居，顧客則以外國人為主。

1996年，隸屬中超聯盟的北京國安足球隊，選定三里屯的工人體育場作為主場，吸引大量球迷晚間在附近聚集，使三里屯酒吧如雨後春筍般出現，成為「酒吧一條街」興起的基礎。

到了1998年世足賽期間，三里屯的酒吧更是夜夜爆滿，讓整個三里屯在夜晚散發著年輕、鮮活的氣氛，當地的「夜經濟」開始發光，連帶使得三里屯成為北京流行文化的中心，以及夜生活的核心，「酒吧一條街」正式成形，範圍也逐漸擴大。

20多年來，由於潮流及商業型態的改變，加上北京其他酒吧區的興起，三里屯「酒吧一條街」競爭漸趨激烈，一些店家進而需要靠街邊拉客招徠客人，導致風評逐漸趨於兩極。進入2010年代後半，「酒吧一條街」轉趨沒落，人潮幾乎被當地新設且明亮的大型購物中心所吸引，相對昏暗的酒吧街失去了昔日的光芒。

儘管如此，當地酒吧在2022年12月下旬紛紛接到官方送達的「限期騰退房屋告知書」。內容直指，三里屯酒吧街房屋結構經鑑定為具危險性的D級，嚴重影響整體安全，已不適合經營，各承租戶須在今年1月31日前清空物品並搬離。

這一通知，引起了酒吧老闆們乃至於不少北京人的震撼，意味著曾經輝煌的三里屯「酒吧一條街」，至少在不短的時間內將成為歷史。根據報導，這幾天不少北京人紛紛前往當地拍照打卡，喝上幾杯酒作為最後的回憶與憑弔。

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而在中國網路上，不少北京人紛紛指三里屯「酒吧一條街」是青春歲月的回憶，競相提及當年在酒吧裡發生的點點滴滴，有歡笑也有浪漫，還有不時出現的爭吵及鬥毆；但也有人直指，酒吧街店家拉客文化及宰客習慣，讓許多人擁有不佳的消費體驗，是當地近年來轉趨沒落的原因。

還有人認為，北京許多有特色的店家，近年來不是被官方強令騰退停業，就是「動態清零」導致經營狀況欠佳而轉手或關門。如今三里屯「酒吧一條街」也沒了，雖然其他地方也有酒吧，但最有記憶的酒吧區還是沒了；不少人則對官方宣稱「保留酒吧街品牌」不具信心，認為有官方介入的改造，通常會被改得「四不像」，這樣的例子太多了。（編輯：邱國強/吳柏緯）1120131