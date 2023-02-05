防風險 中國銀保監會將深入整頓地方銀行異地存款

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（中央社台北5日電）中國銀保監會方面日前表示，將繼續深入整頓地方中小銀行網路存款和異地存款業務，嚴肅查處高息攬存等行為。這是在去年河南村鎮銀行發生無法兌付的弊案後，官方再一次作相關宣示。

中國證券報報導，銀保監會有關部門負責人3日介紹去年銀行保險業整體情況，針對防風險的部分表示，自2021年1月銀保監會和人民銀行印發「關於規範商業銀行通過互聯網開展個人存款業務有關事項的通知」以來，銀保監會持續督導地方中小銀行落實通知要求，加快整改進度。

他表示經前期監管排查，目前地方中小銀行存款業務以本地為主，異地存款占各項存款比例很低，負債穩定性增強，機構本地化經營趨勢更加明顯。

他說，銀保監會將繼續深入整頓地方中小銀行網路存款和異地存款業務，嚴肅查處高息攬存、違法違規吸收異地存款等行為。這名負責人強調，各級監管部門要高度關注轄內中小銀行存款業務變化，堅決糾正地方中小銀行存款業務中的違規行為，保護金融消費者合法權益。

河南4家村鎮銀行去年爆發弊案，禁止儲戶提款，外地儲戶前往省會鄭州取錢也被以防疫「健康碼」限制行動，或被暴力鎮壓，受害儲戶估計約40萬。官方為平息民怨，有限度地向存戶墊付本金，但仍有1000多名線下大額存戶未獲墊付，涉及存款金額約人民幣130億元（約新台幣583億元）。

綜合陸媒報導，早在2021年初由中國人民銀行發布的「2020年第四季度貨幣政策執行報告」中就提出：從2021年第一季起，將地方法人銀行吸收異地存款情況納入宏觀審慎評估（MPA），禁止其通過各種管道異地攬存開辦異地存款，已發生的存量存款自然到期結清。

所謂異地存款，根據其定義是指銀行藉由在沒有設立實體網點的地市開立的帳戶吸收的存款。

據報導，近年部分地方法人銀行藉由吸收異地存款實現快速擴張，偏離了服務本地的定位，引來監管部門出手。異地存款被認為容易破壞市場競爭秩序、導致高息攬儲。此外，儲戶容易對這些銀行不夠了解，去年河南村鎮銀行弊案中，就牽涉到存款並未進入銀行系統的騙局。

此外，前述銀保監會相關部門負責人也表示，明天集團相關的保險公司風險處置工作證正有序推進，銀保監會已批准採取市場化重組和新設機構承接相關保險公司的資產負債等方式，穩妥風險化解。

明天控股創辦人為肖建華，其商業版圖遍及金融保險到農業等多個領域。肖建華2017年在香港豪宅被中國「強力部門」帶回大陸，2022年7月受審，因違法運用資金等罪被判刑13年。中國銀保監會和證監會已在2020年分別託管了「明天系」旗下9家金融機構。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1120205