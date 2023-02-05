在美大貓熊樂樂死亡 中國相關部門表關切

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在25歲大貓熊樂樂1日被發現死亡。（圖取自facebook.com/memphiszoo）

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（中央社台北5日電）中國動物園協會官網宣布，在美大貓熊樂樂（LE LE）於當地時間1日被發現死亡，對此深表遺憾、惋惜，中國相關部門對於大貓熊驟逝十分關切，將組建專家組赴美，聯合當地專家展開死因調查。

中國動物園協會官網發布消息指出，2日接獲美國孟菲斯動物園（Memphis Zoo）通知，旅美展開大貓熊保護合作研究項目的25歲樂樂，在美國當地時間1日早晨被發現死亡，對此深表遺憾和惋惜。

協會提到，中國相關部門對於樂樂驟逝十分關切，已通知美國妥善保存屍體，及時組建專家組，將盡快前往美國孟菲斯動物園，與美方專家共同展開大貓熊死亡原因調查。

協會表示，樂樂在1998年7月出生，2003年赴美國孟菲斯動物園開始合作研究，帶給美國民眾許多歡樂，受到美國人民普遍喜愛，為促進兩國大貓熊保護合作和人民友好交流發揮了重要的橋梁作用。

中國駐美使館官網4日透過「答記者問」表示，對於樂樂離世感到痛心惋惜，駐美使館將協助有關方面做好善後工作。中國動物園協會已同孟菲斯動物園展開對接，將及時組建專家組前往，偕同當地專家展開大貓熊死因調查。

據中國網1月3日報導，作為中、美共同保護和研究大貓熊計畫的一部分，雌性大貓熊丫丫和雄性大貓熊樂樂在2003年4月抵達孟菲斯動物園開始旅美生涯，協議期限為10年，2013年到期後又延長了10年。

考量丫丫、樂樂邁入老年期，加上丫丫患有皮膚病，中國動物園協會先前即和對方協商，欲接回兩隻大貓熊。

紐約時報先前報導，中國執行「貓熊外交」，將貓熊借給美國或其他國家的動物園，由動物園支付一定費用保留、維護這些貓熊，每隻每年費用約為50萬至100萬美元（約新台幣1500萬元至3000萬元），為期至少數年，動物是中國的友好大使，軟化威權形象。

自由亞洲電台1月5日報導指出，貓熊外交近期相繼失利。美國去年12月底宣布將丫丫和樂樂歸還中國，結束20年租借期；日本宣布於今年2月送回旅日大貓熊香香、永明及其雙胞胎女兒櫻濱和桃濱。英國也宣布，今年底租約到期的大貓熊陽光、甜甜，最快於今年10月底 歸還中國。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1120205