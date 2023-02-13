中國1月信貸超預期 居民消費需求仍待提升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中國官方近日發布，1月新增貸款超過市場預期，廣義貨幣（M2）發行量增速也創下逾6年新高，分析指出，支持經濟成長是中國貨幣政策今年的首要任務，但提升居民信貸需求仍需努力。

中國人民銀行10日發布1月金融統計數據，1月新增人民幣貸款4.9兆元（約新台幣21.6兆元），年增9227億，較市場預期4.1兆元高。近5兆元的新增貸款規模創下自2001年以來的新高。

此外，M2年增12.6%，增速分別比上月末和上年同期高0.8和2.8個百分點。這一增速創下自2016年4月以來的新高，顯示在各種貨幣政策工具持續發力作用下，市場流動性充裕。

經濟學者馬光遠在微信公眾號「光遠看經濟」表示，從1月的金融數據來看，「央行的印鈔機的確已經忙起來了」；貨幣政策釋放的信號很明確，就是今年支持經濟增長是貨幣政策的首要任務。

工人日報指出，從結構來看，企業貸款是信貸成長的主要支撐。1月，企業、事業單位貸款增加4.68兆元。隨著經濟基本面的恢復，企業貸款需求已經傳遞出復甦信號。

在1月金融數據中，另一項受到市場關注的指標是居民存款。1月人民幣存款增加6.87兆元，年增3.05兆元。其中，住戶存款增加6.2兆元，占存款增量的比重超過90%。

這顯示居民信貸需求依然偏弱。1月，住戶部門貸款僅新增2572億元。

報導說，全年信貸的不確定性可能在居民這一方。如何提振住戶部門的信貸需求，釋放居民消費潛力，是今年金融工作的一個重要問題。

東吳證券研報認為，1月金融數據高增主因COVID-19疫情好轉再加上銀行提前蓄力，而且主要是靠企業端，但能否實現真正的寬信用才是關鍵。未來重點是修復居民信貸需求，擴消費和穩地產是關鍵。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120213