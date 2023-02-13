中研院士王明珂 赴任北京大學客座講席教授

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（中央社記者李雅雯台北13日電）綜合北京大學公開資訊及中國媒體報導，中央研究院院士、中研院歷史語言研究所通信研究員王明珂已赴任北京大學歷史學系客座講席教授。

北京大學歷史學系微信公眾號10日刊載「誰的歷史：自傳、傳記與口述歷史的社會記憶本質」一文，作者為王明珂，簡介提到，王明珂為著名歷史人類學家，現為北京大學歷史學系客座講席教授（全職）。

中研院公開資料顯示，王明珂為美國哈佛大學東亞系博士，研究領域在族群認同與歷史記憶、中國民族之歷史人類學研究、中國川西羌藏族之歷史人類學研究。

王明珂於2017年3月至2020年2月間，擔任中研院歷史語言研究所長；2014年9月至2022年10月期間任職特聘研究員。王明珂於2022年11月1日退休，中研院歷史語言研究所聘為通信研究員。

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王明珂專書著作包括「華夏邊緣：歷史記憶與族群認同」、「羌在漢藏之間：一個華夏邊緣的歷史人類學研究」、「英雄祖先與弟兄民族：根基歷史的文本與情境」、「游牧者的抉擇：面對漢帝國的北亞游牧部族」和其他等。

澎湃新聞13日報導，王明珂在2022年3月至5月期間曾經應北京大學人文社會科學研究院邀請前往北京訪問，擔任特邀訪問教授。他也是2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以來，第一名到訪北京大學人文社會科學研究院的台灣學者。（編輯：邱國強）1120213