深圳電子廠入職表面考莊子 回答可加班才是重點

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（中央社台北14日電）深圳一家電子廠舉辦入職考試，內容竟包含數學、理化及「莊子」等，令人覺得要錄取太難；但網友發現其實只要回答能接受加班、服從管理等就能得高分，試卷設計可能只是找出聽話的員工。

綜合陸媒「上游新聞」及香港「星島日報」等報導，中國網路流傳深圳一家電子廠的入職測試試題，試卷分成填充題、選擇題及是非題；其中填充題有10題，每題1分，不僅包含數學、物理，還包括「莊子」「荀子」及英文等。

例如試題中問「荀子勸學」中哪兩句以劣馬的執著為喻，強調為學必須持之以恆？

報導引起網民關注，許多人感「驚訝」紛紛留言「找工作真的很難」、「電子廠要求真高」、「進入這電子廠都是厲害的人」、「自問沒這料子」、「太難了」、「有多少人懂？」。

第二部份選擇題則與中國勞動法規相關，5題共15分；第三部份是非題則涉及是否服從工作安排和工作紀律有關，3題共75分。

對此網友則表示這項考試可能是逆向思考，擁有太多知識及勞動法規的員工即使答得全對也才得25分，而只要回答能接受加班、不帶手機及服從管理就能得到75分輕鬆過關。

媒體以應聘者身份致電該電子廠查詢，相關負責人回應，「沒什麼用，都是瞎扯淡的」，還表示工廠請人一定看工作能力，「那些題有什麼用？沒有什麼大用處」，所以不要太在意。

網友批評是搞形式主義，試卷設計可能只是為找出聽話的員工。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1120214