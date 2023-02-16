上海代表團赴台參加燈會 台商：樂見雙方交流

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（中央社記者吳柏緯上海16日電）上海台辦副主任李驍東將於18日帶隊赴台北參加「台灣燈會」及市政交流。由於這是疫情後雙方首次實體互動，不少上海台商樂觀其成，盼透過交流增加互信，改善雙方關係。

陸委會15日上午對外指出，專案許可北市府申請中國大陸上海市台辦等一行人來台參加台灣燈會和市政交流，該團將由上海市台辦副主任李驍東帶隊。北市府說明，上海市訪問團6人訂於18至20日來台參加台灣燈會相關活動，同時參訪市政建設。

這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發3年以來，中國大陸官員來台交流首例，也是台北與上海相關官員首度實體互動，不只在台灣引發討論，上海的台商也格外關注。

上海台商協會常務副會長兼發言人李崇章告訴中央社記者，「3年了，雙方也都生疏了，這次活動是聯絡感情也是加強交流。」

另一名在上海投資超過20年的製造業台商接受中央社採訪時則提到，雖然過去幾年上海和台北均持續舉辦雙城論壇，雙方聯繫與互動沒有斷過，然而線上交流終究不如實體交流。

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他說，邀請上海代表團赴台北參加燈會是歷年的慣例，只不過過去幾年因為疫情關係而中斷，如今終於能夠實體互動，可說得上是一件好事，樂見其成，也希望能藉由這次機會為兩岸關係重新搭起橋梁。此外，「經過了3年，台北與上海雙方的主事人員都有些變動，因此這次市政交流也是有助於雙方認識、熟悉。」

台灣燈會睽違23年重回台北市舉行，東區商圈展出「儂好上海」花燈一度引發爭議。台北市政府觀光傳播局日前表示，上海市從2016年起參與台北燈節，促進兩市觀光交流；台灣燈會今年在台北市，去年籌辦時即循例邀請上海市參與，相關費用由上海市全額負擔。（編輯：周慧盈）1120216