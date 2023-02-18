中國不僅都會青年晚婚少生 農村育齡男女也跟進

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（中央社台北18日電）晚婚、少生甚至不生的現象不僅普及於當前中國都會青年，由中國官媒新華社聯合多個單位執行的網路調查發現，在中國農村，青年無論男女逾30歲仍未婚的情況也非常普遍。

據新華社15日報導，1月下旬正值春節返鄉熱潮，經農業農村部新聞辦指導，新華網與微博聯合武漢大學中國鄉村治理研究中心、中國社會科學院新聞與傳播研究所傳媒調查研究中心，共同執行「2023回鄉見聞」問卷調查。

共計回收有效問卷10萬4917份，涵蓋中國34個省級行政區的425個市縣區，其中農村地區5萬7334份，佔問卷總數的54.6%，城市地區4萬7583份，佔問卷總數45.4%。

調查發現，中國大陸鄉土社會的單身現象日益普及值得關注，超過30歲的大齡未婚青年比比皆是，估計65%的農村裡，住著逾一成打光棍的適婚男性，21%的農村則是逾三成。

此外，大約有50%農村裡，可見逾一成待嫁的適婚女性，14%的農村則是逾三成。

新華網的分析說，城市和鄉村青年男女不願走進婚姻的原因大不同，城市青年是打算玩夠再說而不願論及婚嫁，來到偏鄉卻是女性難找如意郎君，又不願意屈就，寧可再等等。

鳳凰網財經微博另分析問卷調查彙整的數據發現，現階段不打算生育的農村青年比例高達27.72%，就算結婚計劃生一胎、二胎及三胎或以上的比例，分別僅38.04%、32.94%和1.75%，顯然也偏低。

中國國家統計局上月17日公布，2022年末全國人口14億1175萬人，較2021年末減少85萬人，人口自然成長率每千人負0.6，出現61年來首度負成長，引發各方關注。

據中國研究人口議題的智庫「育媧人口研究」昨天公布的「中國人口預測報告2023版」，若趨勢不變，中國出生人口2023年降至900萬，2025年跌破800萬，2027年跌破700萬，2050年降至493萬，2100年不到100萬。

尤其中國目前出生人口僅印度的一半，至本世紀中葉只剩印度的1/3，2100年可能不及印度的1/4，預測中國出生人口將在2056年被美國超越，到2100年僅約美國的2/3。

如此2050年中國人口將減至11億7000萬，2100年降至4億7900萬，佔世界比例將從現在的17%僅存4.8%，而此時中國新生兒的全球佔比不到1%，約莫0.89%。

屆時中國就不再是人口大國，華夏民族幾千年積累的人口優勢將消失。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120218