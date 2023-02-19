中國銀保監會擬將商業銀行分三類 差異化監管

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（中央社記者李雅雯台北19日電）中國銀保監會、中國人民銀行釋出「商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）」，擬將商業銀行分為3個檔次，搭上不同的資本監管方案，修訂後辦法擬於2024年1月1日起實施。

中國銀保監會、中國人民銀行（央行）官網18日釋出「商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）」，對於辦法修訂工作對外徵求意見。

據內容公布，修訂重點包括5點。第1點，構建差異化資本監管體系，使資本監管與銀行資產規模和業務複雜程度匹配，降低中小銀行合規成本。

第2點，全面修訂風險加權資產計量規則，包括信用風險權重法和內部評級法、市場風險標準法和內模法以及操作風險標準法，提升資本計量的風險敏感性。

第3點，要求銀行制定有效的政策、流程、制度和措施，及時、充分地掌握客戶風險變化，確保風險權重的適用性和審慎性。

第4點，強化監督檢查，優化壓力測試的應用，用好用活第二支柱（指企業年金和職業年金），進一步提升監管有效性。

第5點，提高資訊披露標準，引入70餘張披露範本，要求銀行詳細披露風險相關定性和定量資訊，增強市場外部約束。

央視財經19日報導，「意見稿」依據銀行間業務規模和風險差異，擬將銀行劃分為3個檔次，匹配不同的資本監管方案。

第1檔為規模較大或跨境業務較多的銀行，對應資本監管國際規則；第2檔為資產規模和跨境業務規模相對較小的銀行，實施相對簡化監管規則；第3檔是規模小於人民幣100億元（約新台幣440億元）的商業銀行，簡化資本計量並引導聚焦服務縣域和小微。

路透社19日報導，中國銀行業監管機構和央行計劃採用更加差異化的監管體系以評估商業銀行的資本充足率和風險管理，以更好地防範中國金融體系風險。

擁有相對較大資產規模或相對較大型跨境業務的銀行，將面臨更嚴格的資本要求、必須披露更多資訊。這些規則包括，需要更多明確要件以衡量銀行對於借貸的風險暴露，例如抵押資產類型、還款來源、貸款價值比（貸款金額和抵押品價值間的比率）。

報導提及，中國房地產市場曾經是經濟成長支柱，過去一年卻成長放緩，開發商債務違約情況加劇。（編輯：陳沛冰）1120219