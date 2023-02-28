廣西公安廳被追繳215萬元電費 聲稱其他單位欠繳

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（中央社台北28日電）中國地方財政陷入窘境下，廣西公安廳日前被通知，27日前需繳清積欠的人民幣48萬餘元（約新台幣215萬元）電費，否則斷電，引發熱議。廣西公安廳則稱是其他單位欠繳，目前費用已繳清。

綜合中國媒體報導及網路訊息，廣西壯族自治區南寧供電局青秀供電分局24日向廣西公安廳寄發「欠費停電通知函」指出，「貴單位為我局依法供電的客戶，根據供用電合同約定，應承擔『按時足額繳納電費』的義務」。

通知函提到，截至2023年2月24日，廣西公安廳所在地址用電區域2023年1月及歷史違約金共人民幣48萬3848.85元（約新台幣215.3萬元），經多次催繳仍未繳清。將依相關條例及雙方供用電合同約定，在2月27日起停止供電。為減少停電對貴單位造成的影響，請於27日前結清上述電費。

這份蓋有官章的文件近日在中國網路上瘋傳，引起大批網友熱議，甚至衝上熱搜排行榜前3名。有中國媒體向供電單位及廣西公安查詢後，證實這項催繳通知屬實。

其中，南方電網廣西電網公司客服人員說，欠費是事實，欠繳單位2月20日雖曾繳納過費用，但交過之後還是差這麼多，總共差了48萬5190.75元。這一金額甚至於高於上述催繳金額。至於具體什麼時候停電，要以現場作業為準。

至於廣西公安廳相關工作人員則表示，目前當地還有電，「我這裡只能跟你說，我們能正常上班」。

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在引起全國熱議後，廣西公安廳27日發表聲明指出，當地是該廳原有辦公區。搬遷後，陸續有一批其他單位入駐當地，這些單位的電費由公安廳原辦公區總電錶統一計量收繳。今年1月，原辦公區啟動電錶分戶改造，期間「銜接不夠，匯繳不及時」。現相關費用已繳清。

對於這起欠費風波，有中國網友表示，現在地方政府怎麼窮到這種地步了，連「堂堂公安廳都繳不起電費了」；有人則笑稱，「是誰給電網公司的膽子，敢跟公安廳討錢？電網公司要倒楣了吧」；還有人說，廣西公安廳是兼差挖礦嗎，怎麼用得了48萬元的電？（編輯：邱國強/唐佩君）1120228