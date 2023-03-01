在大陸被囚10年 港媒：香港出版人姚文田出獄

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（中央社記者張謙香港1日電）據報導，因「走私」罪而被大陸方面判刑10年的香港出版界聞人姚文田，近日已經出獄。

明報今天報導，晨鐘出版社總裁姚文田已於前天出獄；香港新世紀出版社創辦人鮑樸昨天在社交媒體平台發文，證實這項消息。

報導指出，從鮑樸發布的相片，可見現年81歲的姚文田頭髮花白，由妻子和友人攙扶，面帶笑意與眾人合影。

據報導，2013年10月27日，姚文田從香港到深圳口岸後，被便衣帶走並監視居住，同年11月遭刑事拘留及拘捕。

2014年5月，深圳中級法院依「走私普通貨物罪」和「涉嫌攜帶違禁物品罪」，一審判決姚文田有期徒刑10年，罰款人民幣25萬元（約新台幣110萬元）。

同年7月，當地法院二審維持原判。

報導表示，姚文田被判刑可能打算替大陸流亡作家余杰出版新書有關，而新書涉及中國國家主席習近平。

據報導，姚文田曾獲減刑8個月。

姚文田當年被深圳法院判刑後，香港獨立評論人協會曾發表聲明，指此舉是「威嚇香港新聞界及出版界」。

當年曾有報導指出，晨鐘承接異議作家余杰的新書「中國教父習近平」的出版工作，引起部分民運及維權人士關注。（編輯：曹宇帆）1120301