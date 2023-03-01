姚洋談中美競爭：東升西降下西強東弱是事實

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（中央社台北1日電）中美競爭加劇，美國推出半導體產業政策並持續對中國出口管制。北京大學國發院院長姚洋日前在一場論壇表示：在「東升西降」的結構變化下，「西強東弱」也還是事實，且是中長期態勢。

姚洋和中國社科院學部委員張宇燕2月27日以「展望2023：趨勢、挑戰與應對」為題參與講座時，他作出上述表示。

財新網報導，姚洋在演講中說，未來中國經濟體量可能超過美國，會對由美國在二戰後創立的國際秩序產生衝擊。另一方面，中國以發展中國家的身分崛起，並且採取了與已開發國家不同的規則。

近期美國開始推出以晶片法案為代表的產業政策。姚洋說，過去美國很少對產業做直接的補貼，近來的晶片法案涉及數百億補貼，「這實際上是一個巨大的產業政策，對世界是一個巨大的衝擊」。

張宇燕則表示，當前形勢下，大國博弈有轉向「負和博弈」的趨勢。

他解釋，零和博弈是「我贏你輸」；負和博弈則是「我可以受損，只要你的損失比我大」。他稱，美國「友岸外包」（把生產線移轉到友好與規範相似的盟友國家）的戰略實際上令美國的成本上升，但它寧願這麼做。

目前，美國對中國出口管制「實體清單」上共有639家中國實體。姚洋稱在與美國商務部的交流中，對方就曾表示「有成本也要做」。

在他看來，美國限制對中國的轉讓技術，「未必能遏制中國的崛起」，更多是一種憤怒的反映。如果雙方都以這種態度來看待雙邊關係，將非常危險，還是要理性看待。

姚洋說：「在東升西降的結構變化下，西強東弱也還是事實，是一個中長期的態勢。」他認為，未來10到15年中國要超過西方尚有挑戰，關鍵還是要把自己的事情做好。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1120301