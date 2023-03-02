中國政協開幕前記者會3日舉行 兩會仍採閉環管理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京2日電）中國全國兩會將於本週登場，全國政協會議率先於4日開幕，明天下午將舉辦開幕前記者會。今年的兩會媒體採訪仍受到一定管制，記者前一天須到指定的酒店接受閉環管理。

政協開幕前記者會向來是兩會的第一場活動。根據全國政協十四屆一次會議新聞中心消息，本屆全國政協將在4日於北京開幕，大會新聞發言人郭衛民將在3日下午4時30分於人民大會堂一樓新聞發布廳舉行記者會，向中外媒體介紹這次大會有關情況，並回答記者提問。

疫情3年期間，兩會都採閉環管理。今年COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）在中國被降為「乙類乙管」後，已大幅放寬防疫措施，原本外界預計，這次兩會將恢復疫情前的開放模式，並以此作為中國對外開放的訊號之一。

不過，此次兩會參與的媒體仍須在採訪相關活動的前一日，於指定的飯店進行集中核酸檢測，並進行閉環管理，做完核酸檢測後，人員不得出入。當天再由大會方面，統一由大巴士載參與的記者前往活動現場進行採訪。

北京已正式進入「兩會時間」，在東長安街上已有保安、公安站崗，街口也有武警持槍戒備。

另外，在兩會前夕，中國國務院「權威部門話開局」系列主題新聞發布會也從1日開始密集登場。目前已知安排至少5場活動，由財政部、工信部、人社部、商務部、中國央行等5個國務院組成部門分別舉行記者會，且均由部門「一把手」領銜出席，為今年兩會暖身。（編輯：楊昇儒）1120302