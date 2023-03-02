兩會前被強行旅遊成慣例 胡佳憂無法為病父送終

（中央社台北2日電）繼去年12月喪母，中國知名異議人士胡佳的父親因為胰腺癌末期正在醫院全身插管，生命垂危。但「兩會」召開在即，胡佳依慣例又要被當局帶離北京旅遊，他擔憂將因此無法見到父親最後一面。

中國異議人士圈近日傳出上述消息。蘇雨桐2月28日在推特發文指出，去年北京封城期間的12月20日，胡佳的母親在多年病痛折磨後離世。還未從悲痛中走出的胡佳，現在又面臨老父病重入院的打擊，胡父現在全身插管，生命垂危，胡佳希望能照顧病危的父親；然而兩會在即，胡佳將「被強行旅遊」，也許無法再見父親最後一面。

北京異議人士王荔蕻1日聯繫了胡佳，得知胡父胰腺癌末期，疼痛非常，已經到了臨終關懷階段。她推文痛斥：「現在有關部門還要因為避兩會帶胡佳離京？！有沒有人性啊！讓胡佳留在他臨終的父親身邊你們會死啊？」

中國海外民間組織「人道中國」理事王劍虹推文指出，胡佳父親胡承林1957年在清華大學土木工程系讀三年級被打成右派。胡佳小時候跟父親長大，父親被派到湖南去做危險的高空體力勞動，有時把他關在屋裡，有時揹著他爬高空。胡老先生患胰腺癌晚期，躺在臨終關懷醫院病房裡，隨時可能進入彌留。

美國之音報導，近日有網友透過網路電話會議方式向胡佳表示慰問和祝福。胡佳回應說，兩會期間若不得不離開北京，最放心不下的是病重的老父親。

根據美國之音整理網友提供的談話錄音內容，胡佳表示，他的父母都是1957年的右派，所以這一輩子受了不少的苦。疫情期間受到醫療擠兌、封控造成的各種影響，都影響到他父母的正常的健康和壽命。

胡佳表示，10年前的2013年3月14號，應該是兩會結束的那一天，他被刑事傳喚到了公安局，在那裡面遭到毆打，當時應該是（習近平）登基的日子。現在就是一個新的概念的登基了，因為這是前所未有的性質。（當局）肯定會嚴密地控制他的自由，也不可能在北京呆著。

他指出，這已經形成將近20年的慣例，每到兩會都需要離開北京。除了在疫情最嚴重的2020年的兩會期間，那一次就控制在家裡，除此之外都離開北京。

胡佳說，因為父親病危，即便他走也希望儘量拖後，多待在父親身邊。可是他覺得，再怎麼爭取的話，起碼提前一天走是肯定的，也許兩天。但是這幾天他要求，如果父親真的陡然病危要回來。因為除了他女兒以外，這是他最後一個親人了。

「我要是出去以後，我爸突然病重，甚至病故的話，我沒有辦法在他最後的那幾個階段去醫院去搶救、陪伴，或者沒有見上最後一面，這個就太痛苦了。」胡佳說。

中國兩會將在本週召開，全國政協會議4日登場，全國人大會議5日開幕。（編輯：楊昇儒）1120302