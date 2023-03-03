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中國全國政協會議 4日開幕11日閉幕為期7天半

2023/3/3 17:01（3/3 17:31 更新）
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中國全國政協開幕前記者會3日下午在人民大會堂舉行。圖為大會發言人郭衛民（右2）等人接受媒體提問。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月3日
中國全國政協開幕前記者會3日下午在人民大會堂舉行。圖為大會發言人郭衛民（右2）等人接受媒體提問。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月3日
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（中央社記者呂佳蓉、吳柏緯北京3日電）中國全國政協開幕前記者會今天下午舉行，大會發言人郭衛民介紹，全國政協十四屆一次會議將於4日下午3時在人民大會堂開幕，11日下午閉幕，會期7天半。

郭衛民表示，大會主要議程為，聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席十四屆全國人大一次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告；審議通過中國人民政治協商會議章程修正案、全國政協十四屆一次會議政治決議等決議和報告；選舉產生第十四屆全國委員會主席、副主席、秘書長和常務委員。

郭衛民說根據安排，除了今天的新聞發佈會外，大會還將舉辦1場記者會、3場「委員通道」採訪活動。會議期間，將安排開幕會、閉幕會以及2次大會發言，安排8次小組會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐中國使節旁聽。現在大會籌備工作已經全部準備就緒。（編輯：陳沛冰）1120303

中國全國政協開幕前記者會3日下午在人民大會堂的記者會舉行。這是睽違3年再次回到人民大會堂舉辦政協開幕前記者會，圖為現場的記者們。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月3日
中國全國政協開幕前記者會3日下午在人民大會堂的記者會舉行。這是睽違3年再次回到人民大會堂舉辦政協開幕前記者會，圖為現場的記者們。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月3日
中國全國政協開幕前記者會3日下午在人民大會堂舉行。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月3日
中國全國政協開幕前記者會3日下午在人民大會堂舉行。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月3日
中國全國政協開幕前記者會3日下午在人民大會堂舉行。圖為記者步入會場。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月3日
中國全國政協開幕前記者會3日下午在人民大會堂舉行。圖為記者步入會場。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月3日
#郭衛民
#全國政協常委會
#中國全國政協
郭衛民
中國政協開幕前記者會3日舉行 兩會仍採閉環管理
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