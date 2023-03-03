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中國政協：今年就業壓力大 穩就業面臨不少挑戰

2023/3/3 19:52（3/3 20:54 更新）
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中國全國政協大會新聞發言人郭衛民3日說，今年總就業壓力較大，待業人數較多。圖為中國民眾2月25日走在北京市區。（共同社）
中國全國政協大會新聞發言人郭衛民3日說，今年總就業壓力較大，待業人數較多。圖為中國民眾2月25日走在北京市區。（共同社）
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（中央社記者呂佳蓉、吳柏緯北京3日電）今年中國經濟情勢與就業狀況引發關注，中國全國政協大會新聞發言人郭衛民今天說，今年總就業壓力較大，待業人數較多，「穩就業」面臨不少挑戰。

中國全國政協14屆一次會議開幕前記者會3日下午在人民大會堂的新聞發布廳舉行。這是受COVID-19疫情影響相隔3年後，政協開幕前記者會整體回到人民大會堂舉行。

中國去年受疫情與封控衝擊，經濟成長率未達預期目標。今天的記者會聚焦在經濟問題，12道題目過半與經濟相關。

被問及中國今年就業率問題，郭衛民說，政協委員們認為今年就業總量壓力確實比較大，光高校畢業生預計有1150多萬人，待就業人數比較多。勞動者的技能素養與崗位需求存在落差，結構性的矛盾比較突出，穩就業仍然面臨著不少困難和挑戰。

不過他說，今年穩定就業也面臨有利條件，隨著防疫政策優化調整和穩經濟各項舉措的進一步落實，中國經濟將持續恢復，將為穩就業提供堅實支撐。

中國經濟受疫情衝擊，防控措施放開後，中國是否會迎來強勁復甦？

郭衛民回應，中國發展面臨的形勢依然複雜嚴峻，國際政治經濟局勢持續動蕩，主要經濟體政策調整的外溢效果不斷顯現，經濟恢復的基礎還不牢固。2023年要堅定做好經濟工作的信心，把穩增長放在首要位置，實現質的有效提升和量的合理增長。

至於如何提振中小型企業的「信心」問題，他表示，調研組在民主監督過程中也推動地方政府與中小企業積極溝通，解決了部分拖欠帳款問題，並提出近期解困和建立長效機制的建議報告，受到有關部門的重視。

郭衛民還稱，中國已度過了本輪疫情流行，社會生產生活加快恢復正常，「疫情防控取得了重大決定性勝利」。（編輯：楊昇儒）1120303

#郭衛民
#中國
#中國全國政協大會
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