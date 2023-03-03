中國生育不振 兩會代表籲學費全免挨批劃錯重點

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（中央社台北3日電）中國人口負成長，淨增人口更創下1962年以來新低，人口第一大國地位不保即將拱手讓給印度。全國政協與人大代表紛紛提出免學費建議以挽救出生率，卻被批劃錯重點及搞不清楚狀況。

綜合極目新聞等中國媒體今天報導，據2013年中國公布的第8屆作家富豪榜子榜「編劇作家富豪榜」，入榜的人大代表趙冬苓高居第5，可說是中國藝文界的聞人。

針對當前中國的人口危機，趙冬苓在兩會即將揭幕前表示，為降低育兒成本，建議對2024年以後出生的孩子免除學費、課本費，直至大學階段。

政協委員、四川大學華西醫院教授甘華田則主張，向生育兩孩、三孩的家庭發教育補貼，並且第3孩可享從幼兒園到高中的免費教育。

但是中國網友對兩人的好意不買單：「那之前生的怎麼辦？這個不公平啊！」、「要免大家一起免」、「即便是免除孩子的學費，該不生還是不生」、「想盡辦法騙你生娃，本質問題視而不見！」

更有網友表示：「大家真的是因為交不起學費嗎？光在表面上做文章，這是解決不了問題的」、「反正房價永遠堅挺」、「想要支持生育，現有孩子的教育醫療問題得先解決了，才有精力再生，學費只是一方面，不是最大的問題。」

網易發布北京自媒體人「海盜長」的文章指出，隨著兩會的臨近，生育問題再次成為代表們的熱議話題，也是他們提案的重要內容。

文章指出，但看了這些建議，覺得意義不大，終究還是一陣風，因無論是鼓勵二胎、三胎，還是免學費，這都不是解決大家「怕生」的關鍵，並說「一個房子可以掏空六個錢包。你以為這只是學費的問題嗎？」（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1120303