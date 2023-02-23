中國大灑幣搶救生育率 紐時：成本高效果有限

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（中央社台北23日電）中國2022年出現61年以來首次人口負成長，多地政府大灑金錢鼓勵民眾生育，包括對生二孩、三孩發放現金補助及育兒補助等。紐約時報指出，這些措施成本高昂且效果往往有限。

中國國家統計局此前公布，2022年末全國人口14億1175萬人，較2021年末減少85萬人，全國人口自然增長率是每千人負0.60，是61年來首次出現負增長。

澎湃新聞今天報導，今年以來中國多地陸續推進一系列支持生育的措施，如發放生育津貼和育兒補貼，加強住房保障支持等。其中，雲南、山東濟南、湖南長沙、遼寧瀋陽、黑龍江哈爾濱等多地發放現金。

例如杭州市22日公布，今年將首次向同一對夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女戶籍登記在杭州的家庭發放育兒補助，二孩家庭可獲發一次性補助人民幣5000元（約新台幣2萬元，下同），三孩家庭可獲一次性補助2萬元。

雲南省由今年1月1日至2025年12月31日對符合政策條件的家庭發放一次性生育補貼，二孩補貼2000元、三孩補貼5000元，以及育兒補助等。

湖南省長沙市一對夫妻雙方共同依法生育3個及以上子女的本地戶籍家庭，3孩及以上每個孩子可獲發一次性育兒補貼1萬元。據估算，每年需投入約2000萬元。

紐約時報21日報導，中國人口開始下降是一個影響全球的人口轉折點，因為中國經濟影響力巨大及作為世界工廠，經濟學家對其人口下降產生的長期影響感到擔憂。

報導指出，從歷史來看，一旦一個國家跨過人口負增長的門檻，政府就幾乎無法扭轉這局面。隨著人口結構變得越來越頭重腳輕，年輕一代的人數會越來越少，將承擔越來越高的成本來照顧越來越多的老一代人。

報導說，這是因為提高全國出生率的手段相當少，大多數提高生育率的措施，如對生孩子提供現金獎勵、提供照顧兒童補助或改善產假政策等，都是成本昂貴而且效果往往有限。

報導提到，中國一孩政策在2016年的正式結束後，即使政府提供生育現金獎勵和減稅措施，都沒有提升生育率，因為許多年輕人對擁有大家庭不感興趣，加上越來越多年輕人接受高等教育，傾向晚婚晚育。

報導引述雪梨大學研究中國人口統計的經濟學家強斯敦（Lauren A. Johnston）表示，生第二個或第三個孩子的更大障礙是經濟條件。許多父母認為高昂的住房和教育成本是生育更多孩子的主要障礙。

專家表示，最有效的措施是解決社會福利、就業政策和其他深層經濟問題。目前中國可以透過住房補貼、延長育兒假及增加教育和養老金資金來減輕年輕家庭的負擔。

其他政策如改革全戶籍制度和提高法定退休年齡，包括女性藍領工人目前必須在50歲退休，或有助增加勞動人口，緩解人口下降帶來的經濟壓力。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120223