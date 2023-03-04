學者：今年中國兩會談對台 預料側重交流

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（中央社台北4日電）中國年度兩會政協與人大分別於今明兩天揭幕，按往例兩會期間發表的工作報告雖著墨於內政議題為主，不過學者分析，預料今年兩會若提及對台，將側重疫後交流而非強調反台獨與反外部勢力。

德國之聲（DW）3日報導，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪表示，從「十個堅持」和中共去年8月發佈的台灣問題白皮書來看，中國是把解決台灣問題置於國家發展、民族復興的框架內。

他說，至於統一的歷史進程，目前仍處於中國設定的促進交流、民主協商階段，除非發生劇變否則中國近5年內不太可能完成統一，更「不會貿然解決台灣問題，來影響到國家的發展，影響到『民族偉大復興』」。

有鑑於此，張五岳表示，今年兩會不太可能過於強化反台獨、反外部勢力，而更側重於疫後交流，也就是軟的面向。

中研院社會學研究所研究員林宗弘則說，中國對台應該還是會提起硬的面向，但可能「回過頭來強調要擴大交流」，並說相較於去年20大前的局勢，「兩會的調子會比較軟化」。

他表示，近幾個月來，中國爆發「白紙運動」，北京優先應對疫情、經濟方面的國內議題，對外則放軟「戰狼」姿態，甚至公布俄烏和平方案，「而不是說趁著俄烏繼續打，就要來攻打台灣」。

林宗弘說，面對兩岸關係，兩會基本上應該會朝促融的方向，但未來也不排除因應情勢，再祭出貿易制裁、軍演等手段。

報導指出，3年疫情解封，兩岸逐步恢復交流之際，台灣明年將選總統，今年可說是相當關鍵的一年。

澳洲國立大學政治學者宋文笛表示，北京從過去的經驗中學到了教訓，也就是每逢台灣大選，若試圖對台展現更強硬立場經常反效果，「短期內，可以預期兩岸事務會更為穩定」。

不過張五岳提醒，台灣大選在即，現階段「北京的做法還是比較傾向單向式的」，雖樂見台灣民眾、學者赴中交流，但陸客、陸生赴台，卻還不容易恢復到疫情前的規模。

他說，兩岸議題必定成為選戰攻防焦點，再加上其他外部因素，「這些都會造成新的變數」，因此「今年開春以來，我相信是春暖，但春暖不容易花開」。

至於中共對台新的人事布局，一般預料中國對台政策的最高決策單位，即「中共中央對台工作領導小組」，將由習近平（總書記）擔任組長，王滬寧（料擔任政協主席）任副組長，王毅（外事辦主任）當秘書長。

張五岳分析，王毅是歷屆外事辦主任唯一曾任中台辦、國台辦的官員，更瞭解台灣問題，王滬寧則有別於過去的政協主席，一方面他能精準掌握領導人的想法，一方面因留學背景，而對美國瞭解更深。

他說，王滬寧還擅長理論建構、戰略部署等「頂層設計」，但是否代表王滬寧會提出不同於一國兩制的新對台方針，張五岳持保留看法。

張五岳表示，畢竟一國兩制對中國來說是統一之後的模式，統一之前，重要的還是在於推動民主協商，也就是與台灣個別的統派政治人物或學者探索統一的問題，藉此取得正當性與合法性。

林宗弘則說，王滬寧可能會打造一個新詞彙替換、表述一國兩制，但無論如何，仍以20大後的「十個堅持」為原則，本質不會改變。

他表示，因王滬寧對宣傳具重要影響力，此後中國在對台散播假訊息、分化盟邦等認知作戰方面，可能會有進一步發展。

政治大學東亞所特聘教授王信賢則說，當今整體環境已不同於鄧小平提一國兩制的80年代，且中國也深知一國兩制在台灣沒市場。

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他表示，王滬寧對台論述不會揚棄一國兩制，否則很多合理性的基礎就不在，但今年是大交流年，這是很確定的趨勢，所以中共將積極展開交流、協商與統戰。

有關於新任國台辦主任宋濤，宋文笛說，宋濤與習近平的關係更好，可促使北京頒布更具連貫性的台灣政策，相較於先前的「戰狼外交」、過度訴諸武力威脅，勢必將展現更溫和姿態，並優先訴求和平統一。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120304