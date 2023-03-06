中國擬限制太陽能技術出口 專家指傷到自己

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（中央社台北6日電）中國官方去年底發布禁止和限制出口技術的目錄。有專家認為，此舉反而會傷害中國太陽能產業、影響其在全球的競爭力，建議不要限制「太陽能矽片製備技術」出口，免得國外生產線取而代之。

中國正在舉行全國「兩會」，財新網報導，身為全國政協委員的清華大學經濟管理學院院長白重恩，在其提案中作出上述建議。

2022年12月30日，中國商務部、科技部發布「中國禁止出口限制出口技術目錄」向社會公開徵求意見，其中擬將「光伏硅片（太陽能矽片）製備技術」納入限制出口技術目錄。

報導說，業界認為，此舉體現了監管部門對防止產業鏈外流、保持中國太陽能製造主導地位，以及對海外貿易限制措施的政策態度。

不過，白重恩在提案中表示，經初步調研，自中方發布這項政策徵求意見以來，海外多家企業已開啟中國技術的替代方案，與歐洲、美國等老牌停產的企業研究重啟切片機設備製造和太陽能拉棒、切片產能建設方案。

白重恩認為，海外近年已經在降低對中國能源產業的依賴，此時若限制太陽能矽片製備技術出口，將對中國相關產業發展不利。

他表示，太陽能矽片製備技術壁壘不高。中國的太陽能產業主要是依靠成熟的工業體系、人工成本低、供應鏈配套完善等優勢，才建立全球產業領先的地位。實際上，美國、歐洲、日本、台灣具備半導體級單晶矽片生產技術，自然也具備太陽能矽片生產技術。

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白重恩認為，若限制此技術出口，由於增加了審批環節，對海外合作和談判將帶來不確定性，影響市場布局的最佳時機，導致中國太陽能產業應對國外貿易壁壘的措施落空，歐美、日韓等掌握半導體矽片技術的外國企業可以快速對中國太陽能企業形成替代。

另外，在當前人口老齡化背景下，他認為「鼓勵資本輸出是應對人口問題的重要舉措」，應當鼓勵優勢製造業到海外布局，這是當下解決人口老齡化最具現實意義的舉措，要避免推出不利於相關行業走出去的政策。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1120306