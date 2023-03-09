中國與150國免簽？ 絕大多數是外交與公務護照

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（中央社台北9日電）中國全國政協委員戴斌日前稱「中國已與150個國家簽署互免簽證協議」，官媒多予報導。事實上，中國與這些國家絕大多數免簽的是外交和公務護照，普通護照僅獲得10餘個國家的免簽待遇。

據澎湃新聞報導，全國政協委員、中國旅遊研究院院長戴斌4日在政協14屆一次會議首場委員通道接受集體採訪時說道：「目前，中國已與150個國家簽署互免簽證協議，中國護照的含金量越來越高，說走就走的目的地越來越多。」

央視新聞等多家官媒事後轉發了戴斌的發言，而留言區則呈現「祖國越來越強大」、「大國崛起」、「這就是中國力量」等眾多疑似「五毛」的留言。

不過，戴斌的說法被指有誤導之嫌。

根據中國領事服務網2月22日公布的「中國與外國互免簽證協定一覽表」，中國與152多個國家簽署互免簽證協議，適用範圍絕大多數限於中國的外交護照、公務護照及公務普通護照。

根據此表，中國大陸民眾出國旅遊持用的普通護照，能夠免簽的國家只有：白俄羅斯、塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、巴貝多、格瑞那達、多米尼克、東加王國等10餘國。

免簽是指中國公民持所適用的護照前往這些國家短期旅行，無需事先申請簽證。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120309