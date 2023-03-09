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兩岸恢復10定期航點 華航擬優先復飛廣州深圳

2023/3/9 19:11（3/9 19:29 更新）
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陸委會宣布10日起恢復兩岸空運客運10個定期航班航點。圖為台北松山機場內的長榮與華航班機。中央社記者王騰毅攝 112年3月9日
陸委會宣布10日起恢復兩岸空運客運10個定期航班航點。圖為台北松山機場內的長榮與華航班機。中央社記者王騰毅攝 112年3月9日
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（中央社記者汪淑芬台北9日電）陸委會宣布恢復兩岸空運客運10個定期航班航點，10日起實施。中華航空今天表示，擬優先復飛廣州、深圳，長榮航空將先評估市場需求。

兩岸客運航點原本共61個（台灣10個、中國大陸51個），受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年開始，中國大陸方面大幅縮減到目前只有北京、上海、廈門、成都4個。

陸委會今天宣布，明天起恢復南京、廣州、杭州、武漢、重慶、深圳、福州、青島、寧波、鄭州等10個空運客運航點。

華航表示，將依最新政策規範，綜合評估市場動態、營運規劃等作業，安排兩岸航班，擬優先復飛廣州、深圳航點，並視旅運需求滾動調整航班規劃。

長榮航空說，將依相關主管機關公布新增的飛航航點，評估市場需求後，新增航點及航班數。

華航兩岸航線目前飛航北京、上海浦東、成都及廈門，並持續因應市場增班，上海航線包含桃園、松山、高雄往返，每週26班，已恢復至疫情前水準；另外3月26日夏季班表起，CI201/202也將恢復為松山-虹橋起降，加上桃園-北京每週7班；桃園-廈門每週7班、高雄-廈門每週3班；桃園-成都每週2班，兩岸航線將達每週45班。

長榮及立榮航空兩岸航班也持續增班，3月26日起，桃園-北京每天1班、桃園-成都每週2班、松山-廈門每週3班，上海航線每週將達27班，包括桃園-浦東每週15班、松山-浦東每週3班、松山-虹橋每週6班、高雄-浦東每週3班。（編輯：陳政偉）1120309

#陸委會
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