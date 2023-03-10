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王滬寧當選全國政協主席 宋濤爆冷未列副主席

2023/3/10 18:03（3/10 18:30 更新）
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中共政治局常委王滬寧10日在中國全國政協14屆1次會議舉行的第3次全體會議上，當選全國政協主席。（中新社資料照）中央社 112年3月10日
中共政治局常委王滬寧10日在中國全國政協14屆1次會議舉行的第3次全體會議上，當選全國政協主席。（中新社資料照）中央社 112年3月10日
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（中央社記者呂佳蓉、吳柏緯北京10日電）中共政治局常委王滬寧今天在全國政協十四屆一次會議舉行的第三次全體會議上，當選全國政協主席。政協第一副主席則由政治局委員、書記處書記兼任統戰部長的石泰峰接任。

而原本預料會循「夏寶龍模式」接任政協副主席之一的新任國台辦主任宋濤，意外未在副主席之列。在中共20大被排除在政治局委員之外的胡春華則位列全國政協副主席之一，原為「儲君」的他，10年後卻遭邊緣化。

根據中新網直播，王滬寧當選中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會主席。

其他23名政協副主席人選，依序為：石泰峰、胡春華、沈躍躍、王勇、周強、帕巴拉．格列朗杰、何厚鏵、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻、高雲龍、陳武、穆虹、咸輝、王東峰、姜信治、蔣作君、何報翔、王光謙、秦博勇、朱永新、楊震。

王東峰為全國政協秘書長。

王滬寧被稱為「三朝國師」，外界已預期，他將在政協主席位子上強化統戰理論。另外，位列政協第一副主席的石泰峰，因具有政治局委員、中央書記處書記兼任中央統戰部部長的身分，成為幾十年來最大權力的統戰部長，預料將輔佐王滬寧實踐「大統戰」。（編輯：楊昇儒）1120310

國台辦主任宋濤。（中新社）
國台辦主任宋濤。（中新社）
#王滬寧
#全國政協
#宋濤
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