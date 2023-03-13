新能源車廠嵐圖傳裁員 凸顯中國車市不振

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（中央社台北13日電）銷量不佳的中國嵐圖汽車傳裁員，資方雖闢謠純粹是業務調整卻難杜悠悠之口，因嵐圖母公司、中國第2大汽車製造商東風集團也身處水深火熱之中，凸顯當前中國車市慘淡。

綜合中國界面新聞12日與車質網等媒體今天報導，嵐圖內部員工表示，自動撥打用戶電話的外呼部門30人整體被裁，上午通知，下午就得收拾東西。

還有售後服務部門的員工表示，上午接獲通知後，即使員工不滿意資方所提的資遣方案，仍喪失使用門禁卡和辦公軟體飛書等權限，電腦也被收回。

雖然嵐圖否認上述消息，並說：「此次業務調整實際為東風集團內業務劃轉，將原嵐圖自主運營的外呼業務轉移至集團內專業機構。」但嵐圖汽車的銷量不佳，早已浮現這家新能源車廠「高端夢碎」的前兆。

數據顯示，今年2月，嵐圖汽車共交車1107輛，與1月1548輛相比減幅達28%，2月本來是車市稍微回暖的月份，嵐圖卻是為數不多不增反減的品牌，在新能源車的排名墊底。

不僅如此，嵐圖的業績也不好看。數據顯示，2021年嵐圖營收人民幣（下同）17億6700萬元（約新台幣78億元），淨虧損7億600萬元；2022年上半年，營收雖成長至18億8700萬元，但虧損也擴大至7億3800萬元。

值得注意的是，嵐圖的車款「夢想家」首批交付時，還拿到湖北的央企、省屬國企等大客戶的6000輛訂單，卻依然無法彌補虧損。

與此同時，母公司東風汽車集團也正處水深火熱中，無法支援嵐圖，最新數據顯示，今年2月，東風銷量為15萬4200輛，比去年同期減24.96%，其中新能源汽車銷量為1萬3200輛，比去年同期減26.31%。

今年頭兩個月，東風累計銷量為26萬2000輛，比去年同期減少48.48%，其中新能源汽車銷量為2萬5200輛，比去年同期減32.4%。

不論是私家車還是商用車、新能源還是燃油車、合資品牌還是自主品牌，東風汽車集團的銷量幾乎全線崩盤。

中國汽車市場今年開局不利，前2月銷售慘淡，為刺激消費車廠紛紛出招，若干特定車款直接降價6800元和8800元，甚至直接補貼2萬2000元現金，車企人士直言這種是自殺式的降價，對產業存在悲觀情緒。

中國乘用車市場信息聯席會今年年初預測，2023年總體狹義乘用車銷量為2350萬輛，年增約2%，其中新能源乘用車銷量為850萬輛，年增31%。

但對於這一銷量目標，不少業內人士悲觀預期難以實現，因為電動車早已被特斯拉降價打得措手不及，而傳統燃油車又被東風汽車徹底打亂了節奏，觀望情緒濃厚下，車市產業或將縮水。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120313