中國2022年召回逾120萬輛新能源汽車 創新高

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（中央社台北14日電）中國全力發展新能源車，但技術仍有缺陷。中國國家市場監管總局公布，2022年共47次召回，涉及121.2萬輛汽車，創歷史新高；其中以動力電池、電機、電控系統問題為主。

市場監管總局3月10日發布2022年全國汽車和消費品召回情況通告指出，隨著新能源汽車增加，召回數量創歷史新高，全年共實施新能源汽車召回47次，涉及車輛121.2萬輛，占全年召回總數量的27.0%，年增31.5%。

從缺陷報告看，2022年市場監管總局收到消費者報告新能源汽車缺陷線索報告4300例，反映動力電池、電機、電控系統問題占新能源汽車缺陷線索報告計41.9%。

市場監管局表示，2023年將強化新能源汽車生產企業事故報告制度落實，加大新能源汽車產品事故調查力度。會同生態環境部加強機動車排放召回案件調查，保護和改善生態環境。

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中國大力發展新能源車產業，歷年來發布補貼等一系列政策；中國商務部長王文濤近日表示，在一系列政策推進下，以去年為例，新能源汽車銷售增長近一倍，超過680萬輛。「現在每銷售4輛汽車，就有1輛是新能源汽車」。

但中國官方的召回報告卻揭露，新能源車製造及組裝技術仍存在問題。對此，中國網友也在社群網站留言感嘆，「技術還是不行」、「產品有缺陷急著上市」。（編輯：唐佩君/邱國強）1120314