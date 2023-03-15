美矽谷銀行倒閉 中國官媒稱不會衝擊其金融體系

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（中央社台北15日電）美國矽谷銀行倒閉後，波及多家中國企業與富豪。中國官媒證券時報今天在頭版發表評論稱，該事件不會對中國金融市場造成實質性衝擊，但國內金融業仍要從中吸取教訓，將風險防控放在首位。

證券時報15日發表評論稱，矽谷銀行事件對中國中小銀行的發展、金融系統的穩定具有重要啟示意義。從宏觀政策、監管政策變革、金融監管機構改革等各方面看，矽谷銀行事件在中國發生的可能性比較小，不會衝擊中國金融體系。

評論稱，中國的貨幣政策始終強調穩健，即使刺激經濟也不會「大水漫灌」，而是在總量和結構上下功夫，積極採取「精準有力」的結構性貨幣政策工具達到效果。

評論並稱，相比之下，美國的貨幣政策轉向調整過於激烈。美國聯準會（Fed）在2020年疫情後開啟的是「核動力」印鈔機模式，2022年又大幅加息。猛踩煞車之下，當前美國金融機構資產端普遍面臨浮虧。

證券時報還稱，矽谷銀行事件也反映了美國監管規則對矽谷銀行此類銀行流動性要求的放鬆。相較之下，近年來，中國監管政策的更新、監管機構改革都是圍繞「金融體系穩健」這一邏輯開展。近年發布了資管新規、理財新規等系列金融監管政策，作出了一系列針對性規定，扭轉了行業亂象，影子銀行風險基本得到遏制，化解了潛在的金融風險，使得中國各類資管產品處於健康、規範運營狀態中。

評論最後稱，儘管矽谷銀行事件不會對中國金融市場造成實質性衝擊，但國內金融業仍然要從中認真吸取教訓，始終將風險防控放在首位。

綜合陸港媒報導，矽谷銀行倒閉後，傳出有上千家中國企業與富豪是其客戶。其中，生物醫藥行業已淪為重災區。根據矽谷銀行第4季財報，生命科學行業是其服務的第一大行業，存款中有12%屬於醫療保健和生物技術行業。

迄今至少有20多家中國上市公司在交易所、互動平台發布相關消息說明，極力撇清受事件的影響，它們多是生物醫療企業。

此外，SOHO中國董事長潘石屹夫婦、美團創始人王興及美團在矽谷銀行存有鉅款的傳言，更一度成為中國網路熱搜話題，但當事人相繼否認。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1120315