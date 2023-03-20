說中國1 / 30年前喊出「計畫生育好政府來養老」 中國一胎化口號淪空頭支票

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看中國新聞，兩地隔閡，難免如霧裡看花，我們嘗試以台灣的立場及角度，進一步解析當代中國。

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（中央社記者李雅雯台北特稿）中國官方宣揚一胎化政策，30多年前喊出「計畫生育好，政府來養老」；老年化、少子化海嘯來襲，轉喊「養老不能靠政府」，老年生活準備工作踢回給民眾，政府養老口號淪空頭支票。

從一胎化計畫生育到鼓勵3孩，中國家庭生育從來不是件「家事」，處處可見政府介入痕跡。官方告訴你、指導你應該有幾個孩子，再由政府評論你，有幾個孩子才是對的、才是為了「國家富強」。

計畫生育政策跟著中國改革開放在1979年起陸續推動，要求城市人口僅生育1個孩子。如果「超生」需要經過審核批准，或者被認定違規，必須繳納罰款。

為了減少人民對於一胎化政策反彈，官方試圖撇除儒家社會「養兒防老」觀念，以利這項違反自然法則的政策可以落實，1985年丟出了「計畫生育好，政府來養老」、「只生一個好，政府來養老」口號。

計畫生育被列為中國基本國策，倡議晚婚、晚育、少生、優生，論調奠基在「為了國家富強」上，國家先於家庭，政府願做民眾老年生活負責人。

邁入21世紀後，中國官方生育養老口號有了轉變，2005年官方宣傳「養老不能全靠政府」；2012年再喊出「推遲退休好，自己來養老」。為了應對人口老年化問題，2015年中共第18屆五中全會決定，全面實施一對夫婦可生育2個孩子政策。

官方生育養老口號在2018年轉為譴責口吻，強烈喊出「贍養老人是義務，推給政府很可恥」，要求民眾做好家中老年人老年生活準備工作責任第一人，過往人口「紅利」成了「負擔」，對應一胎化政策的「政府來養老」淪為空頭支票。

官媒人民日報海外版在2018年8月6日刊文，直言低出生率對經濟社會負面影響不斷顯現，中國的人口紅利基本已經用完，老齡化加劇、用工成本上升、社會保障壓力大，「要解決這些問題，不能僅僅靠家庭自覺，還應該制定更為完整的體制機制」、「生娃不只是家庭自己的事，也是國家大事」。

中國人口數在2022年底為14.118億人，較2021年底減少85萬人，這是中國1961年以來首度出現人口負成長。出生率降低、人口老年化帶來勞動力短缺、扶養比上升等問題，攸關每個人的社會保障也浮現危機。

中國社會科學院「中國養老金精算報告2019-2050」顯示，中國基本養老保險基金將在2027年達到峰值，在2035年前後累計結餘耗盡。中國保險行業協會「中國養老金第三支柱研究報告」預測，中國未來幾年預計將有人民幣8兆元到10兆元養老金缺口，缺口隨著時間推移會進一步地擴大。

「30年前說，政府來養老；20年前說，政府幫養老；10年前卻說養老不能靠政府；現在我們老了，政府又說適時推遲養老計畫，我們究竟該怎麼辦」，民眾拋出疑問，疑問背後則是對於口號治國的無奈，唯一不變的答案是「國家說了算」。（編輯：邱國強）1120320