說中國1 / 憑什麼三連任 習近平有話說

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看中國新聞，兩地隔閡，難免如霧裡看花，我們嘗試以台灣的立場及角度，進一步解析當代中國。

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（中央社記者邱國強台北特稿）不論習近平如何自我感覺良好、如何自視雄才大略，他要打破鄧小平立下的規範、突破中國憲法的連任限制，必然要給中國人民一個說得過去的理由，在昨（13）日人大會議的閉幕講話中，習近平終於給出了他的答案。

習近平昨天在全國人大會議閉幕式的講話，可視為他的連任演說，充分流露他要帶領現行中國的路途方向，以及進行到底的決心。

習近平過去10年來，從核心理念、執政風格、管理方式到政策走向，乃至於追求目標，微調也許會有，但不會有什麼出人意料的改變。他帶領下的中國，未來不但會繼續照現在這樣的方向走下去，而且會走得更堅決。

講話中，習近平重申了「到本世紀中葉，全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興，是全黨全國人民的中心任務」的目標，並提出「強國建設、民族復興的接力棒，歷史地落在我們這一代人身上」。

其實，這是習近平把「強國建設、民族復興」的責任落在自己肩上，而非轉交給下一代再完成的表達。在這個核心理念下，習近平的執政方向要想轉彎，幾乎不可能。

在認定「以美國為首的西方國家」全方位圍堵打壓下，習近平把深入實施「科教興國、人才強國、創新驅動發展」戰略，不斷壯大「經濟實力、科技實力、綜合國力」列為講話的首要具體目標來看，他急欲讓中國掙脫西方科技枷鎖的心理溢於言表，也將是他可預期將來的頭號施政重點。

「共同富裕」則是習近平念茲在茲的另一重點。講話中，從「完善分配制度」，到「讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民，在『推進全體人民共同富裕上不斷取得更為明顯的實質性進展』」，未來執行的方式或有微調，但目標堅定不移。

習近平的世界觀，充分反映在他主張的「人類命運共同體」、「全球治理體系改革和建設」、「全球發展倡議」和「全球安全倡議」。講話中，他仍不忘建構推動這些主張，並自認中國「始終站在歷史正確一邊」。可預見的是，習近平治下的中國，仍會照他設定的大方向與全球互動，現在如何，未來大致也是如何。

至於兩岸，講話重彈「祖國完全統一」、「一個中國原則」、「九二共識」、「反對外部勢力干涉和台獨分裂活動」等舊調，並不意外。但從王滬寧到習近平連日來都強調「積極促進兩岸關係和平發展」來看，至少看不到限期解決「台灣問題」的急迫性。

自認肩負「中華民族偉大復興」使命的習近平，在一片側目下步入第3個任期。講話中提到的「肩上沉甸甸的責任」，倒是形象地道出了自己的處境。在黨內再無對手下，成敗責任全落在肩上。這可比他當年標榜「十里山路不換肩」的200斤麥子，沉重得多。（編輯：朱建陵）1110314