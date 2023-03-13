說中國1 / 拚經濟仍不忘監管 兩會後的中國資本市場新日常

拚經濟仍不忘監管 兩會後的中國資本市場新日常

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中國穩經濟的同時，將進一步加大監管以「穩中求進」。圖為上海外灘街景。（中央社檔案照片）

看中國新聞，兩地隔閡，難免如霧裡看花，我們嘗試以台灣的立場及角度，進一步解析當代中國。

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（中央社記者吳柏緯北京特稿）中國央行行長易綱等財金舵手意外留任，釋放出以穩為主基調。於此同時金融監管「一行一局一會」橫空出世，透露出未來採取更進一步且細緻的監管手段，令「穩中求進」4字有新解。

今年中國全國「兩會」的人事，既是意料之內，又有意料之外。眾所周知李強將攀上總理大位的同時，原本被認為會卸任的中國人民銀行行長易綱，確認坐穩，持續主掌央行，同時在中國期盼經濟復甦的一年，擘劃新一輪的貨幣政策。

有此一說，不論是易綱或是原本也被預期將會卸任的財政部長劉昆，都持續獲得李強的支持，透露出的訊息是在經濟疲弱之際，中國希望維護經濟連續性、安撫市場。同時也藉由金融改革派色彩鮮明的易綱，持續與美國維持互動與合作。

然而所有的事情都是一體兩面，穩字當頭的背後也不免讓人擔憂，中國財金系統人才處於青黃不接的壓力，以及外界事前對於李強在振興經濟領域「可以使用的招數不多」與「缺乏自己的班底」等質疑。

從事後來看，易綱留任似乎有跡象，特別是在兩會揭幕之前，親上火線解釋「金融穩定法」，強調將各類金融活動全部納入監管，並且做好平台企業金融業務整改，加強常態化監管。同時，重申中國近年整體的金融風險逐漸縮小，中小金融機構的改革取得成果。

現在看來，這些談話都不是畢業報告，更像是爭取連任時的政績發表。

只不過，雖然李強主持的國務院藉由人事任免透露出了「穩字當頭」的立場，然而卻又藉由機構改革建立國家金融監督管理總局、國家數據局，同時也調整證券監督管理委員會的位階，更進一步強化了對於金融系統與數據監管。

種種舉措雖然被解讀為防止無序成長與化解金融風險，然而「強化監管」與「經濟穩定」在當今的中國，似乎已是相互矛盾的兩個詞彙。

畢竟過去幾年間，中國經濟不穩的原因之一，就是過度嚴苛且缺乏彈性的監管政策，一路從房地產、網路科技、金融證券到遊戲等，壓制了企業成長並引發了風險，最終各種不穩定因素接連爆發，令受到疫情衝擊的中國經濟，更是雪上加霜。

從去年開始，不論是鬆綁房地產的監管政策，對於證券市場的各項改革措施，到曾經被掐住咽喉而奄奄一息的網路科技企業，似乎都在「監管鬆綁」後得到了喘息的機會，重新回到拚經濟的隊伍中。

然而，今年中國人大會議仍就揭示了一個現況，「小孩子才做選擇，我全都要」。在穩經濟的同時，這隻壓抑著經濟成長的手不會完全放開，只是樣子變了、手段變了，但一直都在。

今年的兩會落幕了，然而穩經濟的同時進一步加大監管的「穩中求進」，接下來將成為中國資本市場的日常。（編輯：邱國強）1120313