中國製片人李學政實名舉報學習強國總編輯 遭全網封殺

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（中央社台北24日電）中國知名製片人李學政昨天在微博發文實名舉報中共中宣部文藝局局長兼「學習強國」總編輯劉漢俊，利用職權在網路大量賣書，並多次違規打擊迫害他與公司，但沒多久就遭刪文封號。

李學政在網路也遭大量清洗，百度百科、搜狗百科下架他的詞條；微博、微信等社群刪除與他有關的敏感文章與網友議論。中共官媒人民日報旗下的民生周刊，最新一期刊出李學政撰寫「篤行『兩個毫不動搖』 繁榮影視產業」的正能量文章，也遭全網下架。

金盾影視中心主任李學政此前在軍方的支持下，2017年製作推出反腐電視劇「人民的名義」爆紅而聲名大噪，其後因為在影視圈敢言，引發不少輿論風波。他的個人微博年初因為「違反相關法律法規」遭禁言，迄今原因不明。

李學政實名舉報的劉漢俊，現任中共中宣部輿情研究中心主任、文藝局局長，還身兼宣揚習近平的「學習強國」總編輯，出版過多本學術、文學書籍，其作品曾入選中學課本。

李學政23日透過微博「金盾雲學院」發文實名舉報劉漢俊，指其涉嫌利用掌管新聞輿論權力影響，在網路大量賣書。2021年11月以來，多次針對金盾影視中心以及他製造謠言，欺上瞞下利用文藝局長的權力違規打擊破壞金盾影視作品。

李學政還宣布，即日起退出影視行業工作，全力行使公民權利，配合有關部門舉報劉漢俊長期以來的違規行為，願負所有的法律責任。他強調，「豁出去被炸號也要堅持」。

網路訊息顯示，李學政的實名舉報文章半小時後就被刪除，「金盾雲學院」微博、金盾影視官網相繼遭遮蔽。

自由亞洲電台今天報導，金盾影視和其上級管理部門金盾出版社，原本隸屬於中央軍委後勤保障部的軍方文宣機構。業內人士稱，2018年，中共推行軍方和所有的商業營運脫鉤，金盾影視和李學政的軍方體制內優勢不再，以至於處境困難。

報導引述熟悉中宣部輿論審查運作的前南方都市報創始人程益中指出，被舉報的劉漢俊所屬的輿情研究中心，本質就是中宣部專門負責事後審查的輿論審查部門，其審查意見直接送達中共中央政治局。

程益中認為這並不是一起「政治反抗事件」，而僅僅是體制中人因為利益損失而產生不滿。但現在體制內不同利益方的人士都以反腐的名義相互搏殺的現象，讓人印象深刻。李學政對他的審核不滿，這中間肯定有腐敗。

「人民的名義」2017年首播後爆紅，但這部題材敏感的電視劇，迄今無緣在中國大陸重播，原因眾說紛紜。

自由亞洲電台報導提到，中國針對影視專門設置了複雜的前置審查，從劇本報批開始，即進行了嚴苛的政治、甚至是社會維穩類審查。

比如，原來並不列為敏感內容的民告官、拆遷、底層生活描述，如今在劇本審查階段即可能觸礁。即便是「主旋律劇」，也可能因為馬屁拍得不夠徹底而無法過審。（編輯：楊昇儒）1120324