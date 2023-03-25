中共退休官孫女炫富稱存款9位數 連累爺爺被查

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（中央社台北25日電）中共退休官員孫女、帳號「北極鯰魚」的網友自發炫富文稱家有存款達9位數皆因割韭菜，還說家人「感覺貪了」，爺爺因她高調作風導致被查，並撰寫報告交代自己是「老老實實幹到退休」。

據中國媒體每日經濟新聞網24日報導，微博已封禁北極鯰魚的帳號，不過她先前發文的截圖已於推特等社群媒體廣傳。

報導說，網友北極鯰魚22日在微博自曝「我潤了！」、「我家那麼多錢都是韭菜供的我怎麼能不喜歡呢」、「我只知道我家有9位數…想在哪個國家就哪個國家」，還說家人「感覺貪了」。

所謂的「潤」，在當今的中國，指的是「跑」，特別是指離開中國，跑到國外。典故則是「潤」的漢語拚音是run，和英語的「跑」run一模一樣。於是，「潤」字就成了離開中國移民國外的熱門代名詞。

北極鯰魚還嘲諷來她頁面踢館的說：「就喜歡看你們支性難改的樣子…」、「博主爺一當交通局長的時候你爺爺正在大街上給人修腳捏」、「低賤老鼠」、「底層賤畜」等。

經熱心網友肉搜，發現北極鯰魚的IP顯示地點在澳洲，而她的個人主頁曾曬過多張爺爺「公派」出國，以及在深圳公務員培訓班等與他人合影的照片，推測當事人姓鍾，爺爺曾是任職深圳市交通運輸局的官員。

而星島新聞集團旗下綜合新聞門戶網站星島環球網今天報導，鍾姓男子的真實身分是深圳市交通運輸局前貨運分局幹部鐘庚賜，網友追查他退休前以1200萬美元（約新台幣3億6400萬元）的資本開公司。

自稱是闖禍孫女爺爺的鐘庚賜出面回應，家中存款9位數的說法不實，並說自己2007年退休，曾任深圳區級交通局局長，「老老實實就這樣幹到退休」，目前相關單位正介入調查。

他說，網上部分言論皆網友造謠，孫女正哭得一塌糊塗，「我也寫了材料給領導，一定要調查清楚，怕影響我們單位聲譽和孫女讀書」。

深圳市交通局通過官方微博發布通報說：「經核查，該言論提及的當事人系我局原貨運分局幹部鍾某某，已於2007年11月30日退休，我局已就相關信息開展核查，將及時通報有關情況。」

究竟真相如鐘庚賜推託純屬網友造謠，還是孫女所言為真仍待查明，不過網友的反應已經沸騰：「區級就有9位數，上面還得了？」、「區交通局長就九位數啦，厲不厲害。」

更有網友表示：「粉紅總是以為，共產黨是好的，貪官雖然貪，不反華就行。只有部分官員壞。 他們永遠不明白，共產黨就是由千千萬萬貪官惡吏組成的一個權力集體啊。」（編輯：曹宇帆）1120325