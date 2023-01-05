習近平時代 中國官員躺平心態治理能力薄弱

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（中央社台北5日電）中國大陸媒體近日自曝官員出現「逃逸式辭職」現象，學者專家分析，在中共領導人習近平定於一尊下官員有一種「躺平」心態，不求有功，但求無過，導致中共治理能力薄弱，民眾怨聲載道。

陸媒「中國新聞週刊」最近援引公眾號「半月談」的文章指出，今年以來，紀檢監察機關查處通報的少數官員違紀案件涉及「逃逸式辭職（離職）」。

例如2022年11月，中央紀委國家監委網站稱，中國出口信用保險公司寧波分公司原黨委委員、總經理助理沈曙寰被查。通報稱，沈曙寰妄圖透過辭職逃避組織調查，將國家支持對外經貿的政策性工具異化為滿足個人貪欲的私器，造成國有資產損失，在察覺可能案發後，企圖一辭了之，是典型的「逃逸式辭職」，性質惡劣。

文章說，從相關案例分析，部分官員主動辭職或提前退休的原因有所不同，其中往往是隱藏了嚴重的腐敗問題，但也有自身能力問題，性格原因，身體疾病，或是為了更好地發展等。

美國自由亞洲電台4日報導，普林斯頓中國學社執行主席陳奎德表示，在習近平當政之下，很多有能力的官員都有一種「躺平」心態，這是導致逃逸式辭職的原因之一。

陳奎德指出，習近平把權力集於一身，很多事情都不願聽取專家或官員的不同意見，讓那些覺得還可以做一些事情的官員感到心灰意冷，大大削弱官場的向心力，使得這個系統不大能夠運作。

「北京之春」雜誌榮譽主編胡平表示，最主要就是在習近平「定於一尊」的控制之下，各級地方官員無從發揮自己的主動性，因為給他們留的空間非常狹小，而官員政治是否忠誠又置於首位。

胡平分析，在這種官場氛圍下，官員們都是「不求有功，但求無過」。這種心態在動態清零政策的執行過程中，格外明顯。中國專制政府，長處就在於控制人民的能力特別強，而在治理方面就相當薄弱。這個情況在習近平時代，顯得更為突出。

他認為，因各級官員都是靠上頭來任命、來提拔，所以官員永遠是眼光向上，不會向着民間。只要習近平還在位，其統治方式及當前官場上的種種問題，還會持續下去。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1120105