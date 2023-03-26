中國出現強沙塵暴 專家指3月底還有一波

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（中央社台北26日電）中國近日發生今年以來最強、影響範圍最大的沙塵天氣，專家表示，這和蒙古國及中國北方地區氣溫比往年高、降水更少有關，預計3月底、4月初還會有一次沙塵天氣。

中國今年已出現6次沙塵天氣，其中19日至23日這一波程度最強、影響範圍最廣。據中國青年網，中國氣象局25日召開媒體發布會，針對相關現象解析。

中央氣象台環境氣象室主任張碧輝說，這一輪大風沙塵天氣波及20個省（區、市），影響面積超過485萬平方公里。期間，新疆西南部、內蒙古中部和東南部、河北北部、北京、黑龍江西南部局地都出現強沙塵暴，最低能見度不足100到200公尺。

張碧輝說，3月以來蒙古國和中國北方地區降水偏少、氣溫偏高、多大風天氣，加上植被尚未返青，配合裸露的沙源地地表條件，易出現大範圍沙塵天氣。

3月中上旬，蒙古和中國西北沙源地氣溫較常年同期偏高攝氏5到8度，基本無降水，地表無積雪覆蓋，導致大範圍地表裸露；強烈的大風捲起沙塵，南下東移，在東北地區、華北、西北地區以及黃淮、江淮地區沉降形成沙塵暴、揚沙、浮塵等天氣。

張碧輝說，3月31日至4月2日，受新一輪冷空氣影響，西北地區、華北、東北地區等地自西向東還將有一次沙塵天氣過程。

國家氣候中心氣候預測室研究員丁婷強調，今年沙塵天氣多發主要和近期大氣環流異常有關。尤其是3月初出現了一次極為罕見的回溫天氣，導致凍土層沙土出現快速融化。3至4月本就是北方大風高發季節，造成沙源地的沙塵多次輸送至中國，這是今年多次出現嚴重沙塵天氣最直接原因。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120326