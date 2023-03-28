網傳螞蟻金服高管涉性侵被捕 公司證實正被查

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（中央社台北28日電）陸媒報導，近日網傳涉嫌性侵的螞蟻金服高管于姓男子已被杭州警方逮捕，此人曾被螞蟻外派至海外基金A&T Capital。公司則表示，一名叫于雋的員工正面臨「一些個人問題」並「正在接受調查」。

九派新聞微博今天報導，指近日網傳螞蟻金服高管于某涉嫌性侵萬姓女子，目前已被杭州警方逮捕。

澎湃新聞今天報導，從螞蟻有關人士獲悉，于某曾是螞蟻外派至海外基金A&T Capital的工作人員，今年3月6日于某因個人職業發展原因，向公司正式提出離職，並在21日完成辦理離職手續。

報導指出，在辦理離職交接手續期間，涉事女生家屬於17日到公司提出與于某溝通。公司要求于某全力配合警方調查，目前警方已經介入處理。

報導表示，據公開訊息，于某是A&T Capital的創始合夥人，該基金專注於區塊鏈等領域的投資。A&T Capital由分別位於柏林、新加坡和上海的3名創始合夥人領導。

A&T Capital26日在推特發表聲明，指「于雋先生目前正面臨一些個人問題，這些問題正在接受調查」。對於任何不道德或違法行為，該公司堅決採取零容忍態度。

聲明表示，于雋曾代表一位出資人在A&T Capital任職，他已從投資者的公司辭職，也不再參予A&T Capital任何事務。

聲明表示，該公司「將全力配合有關單位調查」，密切關注調查進展和結果，等待司法程序公正的判決。該公司內部也會成立獨立調查組，對此事進行全面調查，會向全體員工公布調查結果。

香港星島日報今天引述網路消息，指事件源於萬某一次駕駛期間無意被于某的車撞到，有人見女方年輕漂亮，就以修車為名主動加微信。

事後于某藉螞蟻集團高管身份，表示要帶萬某開拓視野及想請她吃飯，女方最終答應。萬某遭于某灌醉，被帶上酒店性侵。

事發後萬某報警，而于某已逃往新加坡，還「提醒」萬某不要誣告。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120328